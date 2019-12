El PSIB "estudiarà" la proposta de Podemos de baixar de 22.000 a 12.000 euros el plus per residència d'alts càrrecs

Publicado 16/12/2019 12:09:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSIB en el Parlament de Balears, Silvia Cano, ha explicat aquest dilluns que des de la seva formació estudiaran la proposta del grup parlamentari d'Unidas Podemos, que plantejarà, aquest dimarts en seu parlamentària, la reducció de 22.000 a 12.000 euros anuals del plus per residència que cobrarien alts càrrecs del Govern procedents de fora de Mallorca.

Així s'ha expressat Silvia Cano durant una roda de premsa celebrada aquest dilluns en el Parlament, on ha argumentat, també, que des del grup socialista consideren que aquest plus "té sentit" per compensar la insularitat d'alguns dels alts càrrecs del Govern i per "garantir un Govern representatiu".

CRITIQUEN Al PP PER PRESENTAR "ESMENES FANTASMA"

A més, des del PSIB han criticat les esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari Popular als Pressupostos del Govern per a l'any 2020 en considerar que "el projecte del PP és la morositat" per proposar, segons la portaveu dels socialistes, "no pagar el deute i augmentar la despesa social".

En aquest sentit, Cano també ha argumentat que el projecte que ha presentat el PP és "irrealitzable" i que les seves propostes són "esmenes fantasma".

Així, la diputada ha recordat que aquesta setmana el Parlament aprovarà, "previsiblement", els pressupostos de la Comunitat per a l'any 2020, alhora que ha afirmat que Balears serà una de les primeres regions que aprovi aquest document "dintre del termini i en la forma escaient".

A més, la portaveu socialista també ha destacat que aquests Pressupostos "seran els més socials de la història" a Balears, afegint que set de cada 10 euros seran destinats a "polítiques socials, habitatge i ocupació".