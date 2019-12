Company aposta per evitar la "demagògia" i la "hipocresia" respecte al plus per residència d'alts càrrecs del Govern

Publicado 16/12/2019 13:34:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

El president del PP a Balears i portaveu del grup parlamentari popular, Biel Company, ha apostat per evitar la "demagògia" i la "hipocresia" en ser preguntat pel fet que el grup parlamentari Unides Podem proposarà en el proper ple del Parlament reduir de 22.000 a 12.000 euros anuals el plus per residència que cobrarien alts càrrecs del Govern.

Segons ha dit Company en compareixença aquest dilluns davant els mitjans, el grup parlamentari 'popular' esperarà el debat en sessió plenària per decidir el sentit del seu vot a la transacció 'in voce' del grup parlamentari d'Unides Podem a una esmena a la Llei de Pressupostos Generals de Balears per 2020 presentada per MÉS per Menorca.

En aquest sentit, ha assenyalat que el que es desprèn d'aquesta qüestió és que "torna a haver-hi un bon guirigall dins del Govern d'Armengol", insistint que "hi ha una disputa entre MÉS i Podem, entre MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca i tots ells amb Armengol".

A més, Company ha reiterat la necessitat d'evitar la "demagògia" perquè aquest tipus de qüestions "fan mal a la política", assenyalant que si hi ha aquest plus per a alts càrrecs de l'Executiu balear que resideixen fora de Mallorca "es revisi". Si bé, ha afegit, "això no és el que porta el Govern als seus Pressupostos".

També ha expressat que aquí "hi ha hagut una hipocresia per part de Podem, que mentre ha estat en l'oposició no s'ha pronunciat, i de MÉS per Menorca que mentre ha estat en el Govern i l'ha cobrat tampoc ha dit res".