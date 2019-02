Armengol nega que Balears tingui la pressió fiscal més alta de l'Estat

Publicado 19/2/2019 12:18:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha negat que Balears tingui la pressió fiscal més alta de l'Estat i ha assegurat que és la setena comunitat amb l'impost de successió i donacions més baix en cas d'herència, i l'octava en cas de donació.

"La reforma fiscal de 2017 es basa en que contribueix més qui més té, per la qual cosa hem millorat les condicions fiscals per a la classe treballadora i classe mitjana amb moltíssimes deduccions fiscals", ha explicat en el ple d'aquest dimarts.

Armengol ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta del portaveu del PI Jaume Font sobre com valora que Balears sigui la comunitat amb la major pressió fiscal d'Espanya.

Així mateix, ha insistit que s'ha aconseguit "millorar les deduccions fiscals" i "posar en funcionament les 11 deduccions eliminades durant el govern de l'expresident José Ramón Bauzá".

En concret, ha assenyalat que "s'han impulsat les deduccions fiscals de llibres de text i les rebaixes per compra d'habitatge", entre uns altres, i s'han prioritzat "les millores de serveis públics per a tots gràcies a la redistribució de la riquesa que només ha afectat al 4 per cent de la població".