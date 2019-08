Armengol participa aquest divendres en una entrega de distincions a Pollença en motiu de les seves festes patronals

Publicado 1/8/2019 18:46:37 CET

La presidenta del Govern, Francina Armengol. - CAIB - Archivo

PALMA DE MALLORCA, 1 Ag. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, participarà aquest divendres a les 12.10 hores a l'entrega de distincions de les festes patronals de Pollença, que se celebrarà a l'església de Montisión.

Segons ha informat la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat en un comunicat, en aquesta edició, els distingits són la presidenta de l'Associació Contra el Càncer de Pollença, Antònia Amengual, i la secció esportiva del Real Club Nàutic de Pollença. A títol pòstum s'homenatjarà al professor de judo del municipi Feliu Portella i recollirà el guardó la seva vídua, Magdalena Cerdà.

Armengol, que estarà acompanyada per la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Petxina, serà rebuda per l'alcalde de Pollença, Bartomeu Xifri, i la resta d'autoritats a la plaça Major, on se celebrarà el ball dels 'cossiers'.