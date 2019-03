Armengol recorda a Podem que "temporades llargues signifiquen contractes millors" per als treballadors turístics

Publicado 26/3/2019 11:02:10 CET

La diputada Laura Camargo qüestiona l'estratègia 'better in winter' plantejant si implica "massificar també l'hivern"

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha argumentat aquest dimarts que "temporades llargues signifiquen contractes millors" per als treballadors turístics, després que Podem hagi qüestionat l'estratègia 'better in winter' del Govern plantejant si implica "massificar també l'hivern".

El debat s'ha produït en el marc d'una pregunta de control al Govern durant l'últim ple del Parlament. La diputada de Podem Laura Camargo ha titllat de "contradictori" parlar de "les bases del decreixement" turístic i alhora de "creixement a l'hivern", al que la presidenta ha contestat que és "important allargar la temporada" turística, alguna cosa que "creia" que compartia la formació morada.