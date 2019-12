Armengol reitera que el plus és una "indemnització" perquè des de totes les Illes es pugui fer política

Publicado 15/12/2019 19:07:23 CET

EIVISSA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern i secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha reiterat aquest diumenge a Eivissa que el plus per residència que estarien cobrant alts càrrecs de Podem "no és un plus, sinó una indemnització".

Segons ha explicat Armengol en declaracions prèvies al menjar solidari de Nadal de la FSE-PSOE, es tracta de possibilitar exercir una tasca política si s'habita a alguna de les Illes. "Des del Govern es compensa perquè els menorquins, eivissencos o formenterencs també són part de Balears", ha declarat.

Igualment, ha mostrat la seva sorpresa per "una cosa que fa 20 anys que es contempla, és pública i transparent, i que els qui ara parlen l'han votat". "El Govern balear no és el de Mallorca", ha afirmat.

RESPOSTES Al CONSELL D'EIVISSA

D'altra banda, la presidenta del Govern i secretària general del PSIB-PSOE, s'ha referit a la sol·licitud de renegociació de les inversions a la Illa plantejada des del Consell d'Eivissa.

En aquest sentit, ha reconegut que el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, "mai" en les diferents trobades celebrades li ha plantejat la necessitat de renegociar les mateixes i ha manifestat la seva "estranyesa" perquè ara se sol·licita des de la institució insular.

No obstant això, Armengol també s'ha referit a altres qüestions en la seva visita a la illa pitiusa per acudir al menjar solidari de Nadal organitzat per la FSE-PSOE, com per exemple a l'Escola d'Hostaleria d'Eivissa.

En aquest sentit, ha afirmat que "és molt important que els polítics sàpiguen assumir les herències rebudes. Aquí hi ha un acord d'una passada legislatura per executar un projecte importantíssim per fer a Eivissa una Escola d'Hostaleria, una demanda del Consell i que està recolzada pel sector empresarial".

"El Consell no s'hauria de desdir d'una infraestructura que és molt important per al model econòmic de l' Illa, molt demandat i molt important per a la formació", ha recordat, confiant que Marí sàpiga "reconsiderar en els seus justs termes" la seva postura.

Per a la presidenta, és "lògic" que s'hagués plantejat el cofinançament del projecte i ha afegit que la institució eivissenca "hauria de ser la primera interessada" a impulsar-ho posat que té les competències en turisme.

SOCIALISME

D'altra banda, Armengol ha agraït als militants socialistes d'Eivissa que "sempre" estan al seu costat i ha expressat el seu desig que es pugui "consolidar" aviat un Govern socialista "que pugui començar ja a caminar", després d'un 2019 que ha estat "un any intens a nivell electoral".

Pel que fa a l'imminent congrés dels socialistes d'Eivissa, la secretària general ha recordat que així "s'obre una nova etapa en el socialisme eivissenc", amb vista al fet que en les eleccions de 2023 es pugui recuperar el Consell d'Eivissa.

Sobre l'únic candidat a liderar el PSOE d'Eivissa, Josep Marí Ribas, Armengol ha dit d'ell que és "un referent de la política i del socialisme". A més, ha destacat que el fet que solament hi hagi una precandidatura "vol dir que hi ha molta unanimitat en el partit sobre la persona que ha de liderar-lo i això és molt bo", ha insistit, afegint que "és molt important ara llançar el missatge que el partit està molt unit".

Així mateix, ha reconegut haver estat "ocupada i preocupada" per la polèmica entorn de Marta Díaz, encara que "els socialistes d'Eivissa ho han resolt de la millor manera possible". Díaz va abandonar la formació després de veure's implicada en un suposat ús fraudulent de targetes de crèdit del Consell d'Eivissa.

Sobre la falta d'eivissencos en el Consell Consultiu, Armengol ha recordat que això no significa que no hi hagi gent preparada per exercir algun tipus de tasca de responsabilitat, recordant que la seva "mà dreta" i la del Govern és l'eivissenca Pilar Costa.

Finalment, Armengol ha parlat sobre la necessitat de construir habitatges de protecció, lamentant que amb el Partit Popular "es venia d'un projecte zero".