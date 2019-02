Armengol diu que les negociacions amb Còrsega i Sardenya davant la UE són "llargues" però assegura que "donaran fruits"

Actualizado 26/2/2019 11:39:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha assenyalat que les negociacions de Balears, juntament amb Còrsega i Sardenya, davant la Unió Europea són "llargues" però ha assegurat que aquestes "donen els seus fruits".

"Una estratègia del Govern ha estat crear aliances amb territoris espanyols per defensar qüestions afins i que puguem afrontar junts, i també s'han fet aliances amb territoris insulars de la Mediterrània amb els quals compartim molts problemes", ha explicat en el ple d'aquest dimarts.

Armengol ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta del diputat de MÉS per Menorca Josep Castells sobre quin és la seva valoració en relació als resultats de l'acció conjunta de Balears, Còrsega i Sardenya enfront de la Unió Europea.

Així mateix, la presidenta ha recordat que l'aliança estratègica amb aquests dos territoris insulars està permetent "negociar qüestions que afecten les illes com la no consideració d'illa ultraperiférica per part de la UE" que "impedeix que Balears pugui rebre determinats fons europeus". "Són negociacions llargues però que s'han de tenir si volem resultats", ha conclòs.