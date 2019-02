Armengol reconeix que el nou REB "no és suficient" però insisteix que és "un pas històric"

Actualizado 26/2/2019 11:38:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reconegut que el nou Règim Especial de Balears (REB) aprovat el divendres pel Consell de Ministres "no és suficient", però ha insistit que és "un pas històric", ja que "feia 20 anys que no es modificava".

En el ple d'aquest dimarts, la presidenta ha apuntat que aquest REB és "una bona eina" que, encara que "cal anar millorant amb el temps", garanteix a Balears estar "en la mitjana de les inversions estatals", així com el "75 per cent de descompte en transport aeri i marítim per a residents".

Armengol ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta del portaveu de Cs en el Parlament, Xavier Pericay, sobre si creu que el REB que es va aprovar el divendres és el que els ciutadans de Balears mereixen.

Així mateix ha assegurat que, des de principi de legislatura, el Govern ha "lluitat conjuntament amb totes les institucions de Balears, la societat civil i la plataforma creada per defensar la millora del finançament en la comunitat" i ha assenyalat que "s'ha treballat intensament amb el Govern central".

A continuació, el portaveu del PI, Jaume Font, ha preguntat a Armengol si creu que el REB entrarà en vigor abans de finalitzar la legislatura, al que la presidenta ha respost que el REB és "un avanç molt important perquè és la primera vegada que es modifica des de 1998, en un context polític espanyol complicadíssim on els vents bufen cap a l'involucionisme".

Finalment, el líder del PP a Balears, Biel Company, ha preguntat si considera que amb l'aprovació del REB queden solucionats els sobrecostos derivats de la insularitat. Referent a això, Armengol ha assenyalat que es tracta d'un REB "ja aprovat que contempla els quatre pilars defensats des del Parlament i des del Govern".

"No és un projecte de llei, és un decret llei ja aprovat i en vigor, un gran avanç. El PP mai va presentar res en el seu REB sobre inversions públiques de Balears", ha recordat.