Arrenquen els campus esportius d'estiu de Son Moix, Germans Escales i Rudy Fernández

Publicado 25/6/2019 19:33:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Juny (EUROPA PRESS) -

Els poliesportius de Son Moix, Germans Escales i Rudy Fernández acullen a partir d'aquest dimarts els campus esportius d'estiu, una alternativa ludicoesportiva per a les famílies que comprenen els períodes de vacances escolars dels infants.

Segons ha informat Cort en un comunicat, els campus estan destinats a nens de 3 a 14 anys i se centren a oferir una àmplia varietat d'activitats centrades en el joc de manera lúdica i proposant jocs cooperatius, impulsant l'educació en valors, el respecte i l'esport inclusiu.

Els campus oferiran un total de 4.040 places per a tot l'estiu a les tres instal·lacions, de les quals l'IME destina el 15 per cent a Benestar Social, Serveis d'Atenció Integral a la Violència de Gènere i al programa de 'Vacances en Pau'.

Les activitats es desenvolupen de 09.00 a 14.00 hores i s'ofereix servei d'escoleta de 07.30 a 09.00 hores i de 15.30 a 17.00 hores, així com servei de menjador.

Dins d'aquest horari, els nens realitzen diferents activitats esportives col·lectives, jocs aquàtics, tallers, gimcanes, expressió corporal, ball, excursions i també activitats amb anglès.

Els abonats de l'IME tenen un 50 per cent de descompte als campus de Germans Escales i Rudy Fernández i un 35 per cent de descompte en les inscripcions del campus de Son Moix.

D'altra banda, també hi ha descomptes per a germans, entre un 35 i un 40 per cent, que apliquen directament les empreses adjudicatàries al moment de la inscripció.

Finalment, l'IME destina un total de 504 places per als campus d'estiu a Serveis Socials, 40 places per als Serveis d'Atenció Integral a la Violència de Gènere i Servei d'Acolliment a Víctimes de Violència de Gènere i 60 places més per al programa 'Vacances en Pau', de l'Associació d'Amics del poble Sahrauí, que fan un total de 604 places becades per a tots els períodes d'estiu.