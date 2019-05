Artà llança una campanya per premiar el consum local en el municipi

Publicado 29/5/2019 20:07:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament d'Artà i l'Associació Empresarial d'Artà (AEA) han posat en marxa una campanya informativa per premiar el consum local en el municipi.

Segons ha informat l'associació empresarial en una nota de premsa, l'objectiu és reactivar el consum local tant per als residents com per als visitants.

Així, a través de la targeta ciutadana coneguda com 'ArtàCard', els qui facin compres en el municipi podran optar a diferents premis repartits en 1.000, 500 i 225 euros.

A més, amb la finalitat de captar nous clients a la targeta, els establiments associats també optaran a premis. En aquest cas, els negocis del municipi que més punts donin als seus clients podran guanyar 500, 250 i 125 euros respectivament.

Aquests premis seran lliurats l'1 de juny, data en la qual finalitza la campanya.