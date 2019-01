Una associació acusa el Govern de voler convertir la Marina de Llucmajor en un gran "escombriaire industrial"

Publicado 7/1/2019 17:29:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'Associació en Defensa de la Marina de Llucmajor-Cap Blanc ha rebutjat el projecte de "megaparc fotovoltaic" del Govern i l'ha acusat de "voler convertir la Marina de Llucmajor en el major escombriaire industrial del Mediterrani occidental".

En un comunicat difós aquest dilluns, la presidenta de la plataforma, María Antonia Company, ha alertat que el projecte suposaria "la instal·lació de 750.000 metres quadrats de miralls de cristall que equivalen a 170 camps de futbol, la construcció de diverses estacions de transformació i 110 torres de 40 metres d'altura amb cablejat d'alta tensió, tan altes com la Seu".

L'Associació ha assegurat que no està "disposada a quedar-se de braços creuats davant aquesta bogeria i insistència del Govern balear de treure endavant un projecte que col·locaria a Balears en el punt de mira d'Europa" per "atemptar contra el territori".

"No és necessari sacrificar més territori verge i intacte per la construcció d'un altre polígon industrial", ha dit María Antonia Company, recordant que a Canàries es van oposar "amb èxit" al "projecte d'instal·lació d'un nombre indeterminat de torres d'alta tensió preservant d'aquesta manera el seu fràgil territori insular".

Per això, el col·lectiu culpa el Govern de Francina Armengol directament "de ser el responsable de la destrucció de Sa Marina de Llucmajor, de la seva riquesa etnològica, agrícola i paisatgística en voler convertir-la en el major escombriaire industrial del mediterrani occidental".

"És la lamentable herència que va deixar a Mallorca l'exdirector general d'Energia del Govern", ha dit María Antonia Company, en referència a Joan Groizard, actualment director de l'àrea de renovables de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia del Govern d'Espanya.

L'associació ha assenyalat que "afortunadament han estat els propietaris de les finques de Santa Sirga i Son Crespi els que han impedit la construcció d'un altre megaparc en percatar-se que els megaprojectes en tramitació no només destrueixen l'entorn, el territori i el paisatge, sinó que acumulen en una o dues mans els centres de producció d'energia regant-los addicionalment de subvencions i primes, el real negoci d'aquests nous depredadors".

Per tot això, l'Associació en Defensa de la Marina de Llucmajor-Cap Blanc ha demanat al Govern que "no faci oïdes sordes" al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Llucmajor, que "faciliti la interconnexió amb el sistema elèctric peninsular" i "cancel·li ja la tramitació dels megaproyectojectes en curs que tant mal produiran".

"No n'hi ha prou amb tenir bones intencions. Tots els ciutadans són conscients de la necessitat de reduir les emissions de CO2, però això no implica que es puguin plantejar projectes tan invasius com aquest i comparar el seu impacte amb el que tenen els molins tradicionals del Pla de Sant Jordi", han conclòs.