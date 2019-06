Augmenta un 107% el nombre de cuidadors no professionals de dependents a Balears d'alta a la Seguretat Social

Publicado 3/6/2019 14:26:53 CET

Un total de 332 cuidadors no professionals de dependents de Balears es donen d'alta a la Seguretat Social des d'abril

PALMA DE MALLORCA, 3 Juny (EUROPA PRESS) -

El nombre de convenis especials dels cuidadors no professionals de persones en situació de dependència ascendeix ja a 332 persones a Balears, havent-se augmentat un 107,5% -abans hi havia 160 persones-, des que el passat 1 d'abril l'Administració General de l'Estat es fes càrrec de les seves cotitzacions.

En l'àmbit nacional, el nombre d'altes és de 26.414 persones, la majoria dones, de manera que s'ha incrementat un 361,63%.

El març de 2019, quan encara eren els mateixos cuidadors els que assumien el cost de les cotitzacions, es registraven 7.304 convenis especials d'aquestes característiques subscrits amb la Seguretat Social. Aquests segueixen vigents, solament que ara és l'Administració qui paga les quotes.

"El principal avantatge per als cuidadors de subscriure un conveni especial amb la Seguretat Social és que els anys dedicats a cura de la persona depenent, sovint del seu entorn familiar, s'integren en la seva vida laboral i contribueixen a generar dret a prestacions com la de jubilació o la d'incapacitat permanent", assenyala el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

QUAN I COM SUBSCRIURE EL CONVENI

Aquest departament indica que els cuidadors no professionals la persona depenent dels quals tenia reconeguda la prestació econòmica amb anterioritat a l'1 d'abril tenen 90 dies naturals, a partir de llavors, per sol·licitar el conveni i que els seus efectes s'estenguin des d'aquesta data, és a dir, des del mateix 1 d'abril. Si ho subscriuen després, el conveni tindrà efectes a partir de la data de subscripció.

Els cuidadors de persones la prestació econòmica de les quals per dependència sigui reconeguda a partir de l'1 abril, per la seva banda, tenen 90 dies per sol·licitar el conveni si volen que els seus efectes siguin des de la data en la qual se'ls hagi reconegut la prestació. Si se sol·licita després d'aquests 90 dies naturals, el conveni tindrà efectes des de la data de subscripció d'aquests.

Aquest conveni especial està dirigit les persones designades com a cuidadores no professionals al Programa Individual d'Atenció, elaborat pels Serveis Socials corresponents al municipi de residència de la persona que ho sol·licita. Per subscriure-ho és necessari que el cuidador no estigui donada d'alta en la Seguretat Social en cap règim a temps complet ni a l'atur.

A més, la persona que rep les cures ha de tenir reconeguda la prestació econòmica de dependència per donar opció al seu cuidador a subscriure el conveni especial.

INCOMPATIBLE AMB PENSIÓ DE JUBILACIÓ

La sol·licitud s'ha de presentar en les oficines de la Tresoreria General de la Seguretat Social i a la seu electrònica utilitzant el servei d''Alta en Conveni Especial', sempre que es disposi de certificat electrònic. Cal acompanyar el formulari corresponent amb la resolució de la prestació econòmica de la dependència i el DNI tant del cuidador no professional com de la persona depenent.

Si el cuidador passa a ser titular d'una pensió de jubilació, incapacitat permanent de viduïtat o de favor familiar o compleixi els 65 anys, haurà de donar de baixa el seu conveni. També s'extingeix el mateix quan mor la persona assistida, es deixa de percebre la prestació econòmica per a cures familiars o es deixen de prestar serveis com a cuidador.