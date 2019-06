Autoritat Portuària de Balears sanciona el Club del Molinar amb 135.000 euros

Publicado 31/5/2019 12:30:19 CET

El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Balears (APB) va acordar en una reunió celebrada a mitjan maig iniciar tres expedients sancionadors contra el Club Marítim Molinar de Levante (CMML) per un valor total de 135.000 euros.

Segons han informat des d'APB, se sanciona amb 60.000 euros el fet que CMML no cessés l'activitat de l'edifici situat en la dàrsena del caló d'en Rigo del Molinar després que així se'ls requerís a causa de les obres d'adequació de la zona.

Així mateix, també se'ls sanciona amb 15.000 euros per la retirada dels cartells informatius que van col·locar agents de la Policia Portuària per impedir l'activitat.

En aquest sentit, cal recordar que APB va explicar a Europa press que es va informar a la CMML que podien mantenir obertes les instal·lacions "mentre no fos necessari tancar-les" per les obres, si bé "haurien de tancar-les i buidar-les en un termini de 48 hores, quan així se'ls demanés".

El passat 24 d'abril se'ls va indicar que havien d'abandonar i tancar "perquè ja afectaven les obres en la seguretat i la integritat física", deixant fins al 2 de maig de marge per fer-ho, "fins i tot més del que es va acordar", van detallar des d'APB.

No obstant això, segons van indicar, des de les instal·lacions es va fer "cas omís" i, fins i tot, des del restaurant "deien que ningú els havia avisat" i, arribats a aquest punt, agents de la Policia Portuària van col·locar un cartell en la porta d'accés a l'edifici per evitar que pogués entrar gent.

El president de CMML, Rafael Vallespir, per la seva banda, va matisar que van signar una ocupació temporal de l'edifici --restaurant i oficines-- per a un any, prorrogable a tres, amb diferents clàusules, entre les quals es trobava el desallotjament en cas d'obres que poguessin afectar a la seguretat.

Des de CMML van considerar "lògic" que es contemplés la prevenció de riscos i, per això, ho van signar. No obstant això, van sostenir que "no és molt normal" que "tan sol" un mes i mig després de la signatura del contracte demanessin el desallotjament de l'edifici, per la qual cosa van optar per continuar amb la seva activitat.

UN TOTAL DE 60.000 EUROS PER A la CESSIÓ A UN TERCER

Finalment, per la cessió a un tercer de l'Autorització d'Ocupació Temporal (AOT) concedida al CMML per a l'activitat de restaurant s'imposa una altra sanció amb una quantia de 60.000 euros.

El CMML va rebre la notificació oficial de l'inici d'aquests tres expedients sancionadors el passat 16 de maig i, així mateix, en la notificació s'informava que la sanció serà imposada, en el suposat cas, per acord del Consell d'Administració de l'APB i que es concedia al CMML un termini de 15 dies per presentar al·legacions.

Totes elles estan acordades en virtut de les atribucions que li confereix l'article 315 del Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant (Trlpemm), aprovat per R.D.L 2/2011, i que s'inicien per diversos incompliments o infraccions del Reglament de Servei, Policia i Règim del port de Palma i del Trlpemm.