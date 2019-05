Autoritzada la licitació de les obres d'ampliació del CEIP Ses Comes a Porto Cristo

Publicado 24/5/2019 14:36:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (Ibisec) a licitar les obres d'ampliació del CEIP Ses Comes en Porto Cristo, per una quantitat de 871.431 euros.

Segons ha informat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa, el Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023 (PEU 2016-2023), aprovat per la Conselleria d'Educació i Universitat, preveu a la planificació d'infraestructures per a l'any 2019 l'ampliació del CEIP Ses Comes.

La inclusió d'aquesta actuació en el PEU 2016-2023 ve motivada pel creixement poblacional dels últims anys.

Aquest increment de l'alumnat fa necessari dotar al centre de la infraestructura corresponent, eliminant les aules modulars i recuperant espais d'usos comuns.

Aquestes circumstàncies han determinat que la Conselleria d'Educació i Universitat iniciés les tramitacions corresponents per donar resposta a la necessitat pública educativa plantejada en aquest municipi.

A aquests efectes, l'Ibisec ha redactat el corresponent projecte bàsic i d'execució, amb una inversió superior a 500.000 euros, la qual cosa obliga a ser aprovat pel Consell de Govern.

Cal recordar que el setembre passat, la Conselleria i l'Ajuntament de Manacor van arribar a un acord per ampliar el centre amb una important reforma que permetrà la construcció de quatre noves aules i un nou espai cobert, així com l'eliminació de barreres arquitectòniques, amb un cost de més de 800.000 euros, obres que estaran acabades per al proper curs 2019-2020.

El projecte d'ampliació consisteix en la construcció d'un nou mòdul amb quatre aules per a educació infantil i un espai cobert en el pis superior perquè actuï com a gimnàs.

D'aquesta forma es podria aprofitar l'aula que en l'actualitat s'utilitza per fer educació física i arribar a les cinc aules que necessita el centre, alliberant-ho així de les cinc aules modulars que usa durant aquest curs.