Autoritzades les obres d'ampliació de les instal·lacions tèrmiques de l'Hospital Psiquiàtric

Publicado 13/12/2019 14:57:24 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat la contractació de les obres d'ampliació de les instal·lacions tèrmiques de l'edifici de la Unitat Psicogeriàtrica de l'Hospital Psiquiàtric amb un pressupost de licitació de més de 642.682 euros i un termini de cinc mesos des de la formalització del contracte.

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha explicat que es tracta d'un projecte que preveu instal·lar aparells tèrmics 'fan-coils' a les habitacions i oferir solucions a alguns problemes de producció d'aigua calenta.

La Unitat Psicogeriàtrica presenta diversos aspectes "millorables" en matèria de climatització, principalment a les habitacions. A l'estiu, per exemple, les habitacions no compten amb aparells d'aire fred i això provoca que les temperatures interiors "estiguin per sobre del que es considera confortable".

El Servei de Salut té previst executar la reforma del complex de l'Hospital Psiquiàtric en el proper any. El pla funcional se centra principalment en la reforma integral dels pavellons Lluerna i Alfàbia, amb una previsió d'inversió de 3,4 milions d'euros per 2020.