Autoritzen 5 milions d'euros per construir 48 habitatges de protecció pública i aparcaments a Calvià

Publicado 22/2/2019 13:50:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha anunciat aquest divendres l'autorització de l'Executiu balear a l'Ibavi per iniciar l'expedient de despesa de 5.280.632 euros per a l'execució de les obres d'edificació de 48 habitatges de protecció pública i d'aparcaments a l'avinguda de S'Olivera, a Magaluf (Calvià).

"La titularitat dels terrenys és mixta. L'Ibavi i l'Ajuntament compten amb una superfície de 2.147 metres quadrats edificables, respectivament, per a la construcció de 48 habitatges, les obres dels quals s'adjudicaran el proper mes d'abril", ha explicat en roda de premsa.

A més, hi ha una superfície de 2.863,20 metres quadrats per 40 habitatges de promoció pública de gestió indirecta (habitatges de preu taxat) per concurs entre entitats promotores, segons estableix la legislació. La resta del solar és de titularitat privada.

En total, es preveu la construcció de 168 habitatges, de les quals 88 seran públics i els 80 restants seran lliures.

El projecte que permet l'execució d'un conjunt d'habitatges va sorgir del concurs d'idees organitzat conjuntament amb el Col·legi d'Arquitectes de Balears, en el qual va resultar guanyador l'avantprojecte redactat pels arquitectes Adrià Talens i Itziar Lafuente.

Les bases tècniques d'aquest concurs incloïen el compliment d'indicadors quantificables en matèria d'eficiència energètica, consum d'aigua, reducció de residus i reducció de les emissions de CO2 durant l'execució de les obres, i s'ha afavorit el disseny de propostes innovadores en tots aquests àmbits.

El jurat va destacar de la idea guanyadora la zona verda pública de gran amplària en la façana sud que millora la connexió amb la zona verda existent, permet controlar les vistes cap a la zona d'establiments comercials i d'oci, i garanteix el bon funcionament de l'orientació sud de tots els habitatges, la qual cosa permet escalfar de forma gratuïta durant l'hivern i estalviar la instal·lació de calefacció.

Així mateix, l'organització dels volums en dues altures afavoreix el pas de l'embat entre els volums (si tenen la mateixa altura, provoca efecte pantalla) i s'aprofita el desnivell per situar l'aparcament sense haver d'excavar, la qual cosa suposa un gran estalvi econòmic, a més de reduir el 30 per cent de les emissions de CO2 estadístiques d'un edifici convencional.