Balears concentra el 21% de la d'inversió hotelera el 2018, segons Christie & Co

Gairebé la meitat de les inversions hoteleres a Espanya el 2018 procedien dels Estats Units

Balears és la segona comunitat que més transaccions d'inversió hotelera concentra el 2018, amb un 21% del total, per darrere de Canàries (29,6%), segons un estudi de la consultora Christie & Co.

Així, en 2018, la inversió conjunta a Canàries i Balears va representar més del 50% de la inversió total a Espanya (enfront del 40% que va representar en 2017).

El 40% de les inversions hoteleres que es van realitzar el passat any a Espanya, gairebé 4.900 milions, procedien dels Estats Units, enfront d'un 35% d'inversions nacionals, segons l'estudi, que assegura que el nostre país seguirà atraient interès inversor "en un entorn més volàtil i competitiu".

El passat any es van realitzar un total de 223 operacions d'inversió hotelera a Espanya (superant les 185 registrades en 2017) el que es tradueix en un preu mitjà per habitació d'uns 128.000 euros i representa una inversió un 24,6% superior a la comptabilitzada en 2017.

Això consolida a Espanya com a segon país europeu receptor d'inversió hotelera, per darrere del Regne Unit en el qual s'estima una inversió de 6.500 milions de lliures (7.573 milions d'euros) i, per vegada primera, per davant d'Alemanya (on la inversió es xifra entorn de 4.000 milions d'euros).

L'informe de la consultora destaca que la inversió nacional ha disminuït respecte a l'any anterior (35% en 2018 vs 51% en 2017) sobrepassada per l'increment de la inversió per part d'inversors nord-americans (40% en 2018 vs 23% en 2017), i l'entrada de nous inversors procedents de Tailàndia (8%) i Mèxic (4%).

Les dades de l'estudi 'Anàlisi d'inversió hotelera a Espanya 2018' revelen que les signatures d'inversió van ser de nou la major font de capital en 2018, representant un 53% del total, amb més de 2.560 milions d'euros (augmentant el seu percentatge respecte a 2017, any en què van representar un 42% del total).

Les empreses hoteleres, amb un 24% del total de la inversió (vs 20% en 2017), ocupen el segon lloc, i les socimis tornen a estar en tercer lloc, amb un 15% (vs 16% en 2017).

TRANSACCIONS SIGNIFICATIVES

La xifra d'inversió hotelera del passat any a Espanya s'ha vist incrementada en gran manera per transaccions de carteres i actius significatius, que aquest any ha representat més d'un 60% de la inversió hotelera total en el conjunt del país.

Blackstone, que en 2017 va ser el principal actor del mercat amb la compra de la cartera d'HI Partners (per 630 milions d'euros), ha tornat a ser protagonista el 2018 amb la compra de 48 hotels del porfolio de la socimi Hispània, per un import de 1.900 milions d'euros.

Igualment, operacions com l'adquisició de la cartera d'Atom Hotels, l'entrada del grup xinès Gaw Capital juntament amb l'increment de participació d'Omega Capital en la cadena Hospes, l'adquisició de la cartera de 9 hotels Silken per CBRE Global Investment Partners i Pygmalion Capital Advisers, la presa de control de NH Hotel Group per part de Minor International, o la compra de l'Hotel Vila Magna per part de la socimi RLH Properties per 210 milions d'euros (amb un rècord de preu per habitació d'1,4 milions d'euros), han fet que el total del volum transaccionat a Espanya en 2018 tornés a batre tots els rècords.

CREIXENT INTERÈS DE DESTINACIONS SECUNDÀRIES

La consultora destaca de nou l'interès que desperten les destinacions secundàries, que han aglutinat un 23% del total, amb un creixement del 65% respecte a 2017 (any en el qual la inversió en destinacions secundàries va ser del 14% del total).

Aquest percentatge representa, per la seva banda, que tres de cada deu habitacions que van canviar de propietat no se situaven en les principals destinacions urbanes o vacacionals espanyoles.

Pel que fa al volum d'inversió en destinacions principals (més de 3.700 milions d'euros), les destinacions vacacionals segueixen superant a les destinacions urbanes com van fer l'any 2017 (64% de la inversió en destinacions vacacionals enfront de 36% en destinacions urbanes).

En 2018, la inversió conjunta a Canàries i Balears va representar més del 50% de la inversió total (enfront del 40% que va representar en 2017), provocant una lleugera reculada en les destinacions urbanes la inversió de les quals segueix liderant Madrid (12% de la inversió total enfront del 16% de l'any 2017), seguit de Sevilla (que entra en el podi amb un 4,5%) que va superar a Barcelona (3,5% en 2018 enfront del 9% de 2017), i Màlaga (que en 2018 cau del podi amb un

2,9% en 2018 enfront del 4% de l'any 2017).

Finalment, l'informe analitza el fet que més del 93% de les transaccions dutes a terme en 2018 (vs 90% en 2017) es van concentrar de nou en les mateixes sis comunitats autònomes que l'any anterior: Canàries (29,6%), Balears (21%), Andalusia (16,5%), Comunitat de Madrid (12,9%), Catalunya (6,8%) i la Comunitat Valenciana (6,3%).

Pel que fa a el preu mitjà per habitació per Comunitat Autònoma, Canàries va liderar el rànquing al mercat vacacional, amb 140.000 euros per habitació, mentre que la Comunitat de Madrid va liderar en el cas de destinacions urbanes amb un preu mitjà superior als 200.000 euros per habitació.