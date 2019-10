Balears impulsa una campanya davant el risc d'incomplir els objectius estatals de reciclatge de piles

Publicado 10/10/2019 14:43:04 CET

La Conselleria de Medi ambient i Territori ha presentat aquest dijous una campanya que, durant els propers dos mesos, informarà als punts de venda sobre les seves obligacions en matèria de recollida de residus de piles i acumuladors, davant el risc existent d'incomplir els objectius estatals de reciclatge.

En la presentació han estat presents el conseller del ram, Miquel Mir; el director general de Residus, Sebastià Sansó; el president d'Ecopilas, José Pérez, i el responsable d'empreses i comunicació d'European Recycling Platform (ERP), Iago García.

En l'acte, Mir ha explicat que el Reial decret 7102/2015 estableix que totes les comunitats autònomes "han d'aconseguir un mínim del 50%" en la recollida de piles i acumuladors a la fi de 2020. Malgrat això les últimes dades de Balears, de 2018, indiquen que només es va recuperar el 26,60%, encara que la mitjana estatal se situa en el 40,65%. "Per això s'ha decidit engegar aquesta campanya d'informació i visibilització als comerços", ha assenyalat.

La campanya es duu a terme gràcies al Conveni marc de col·laboració entre el Govern i els sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor (Scrap), Ecopilas i ERP.

El president d'Ecopilas, José Pérez, ha destacat el "paper important" de la distribució per al compliment de la responsabilitat ampliada del productor, "perquè es tracta del canal més proper al ciutadà, allà on trobarà un punt visible, el contenidor on pot dipositar les piles".

Ecopilas i ERP disposen de més de 2.000 punts de recollida repartits per les illes, que inclouen punts de distribució, edificis públics, escoles, punts nets, etcètera. "Amb aquesta campanya específica a través de la distribució, pretenem involucrar més aquests punts en la tasca de conscienciació ciutadana de cuidar el nostre entorn", ha afegit.

La campanya començarà la setmana vinent i s'estendrà fins a desembre. Entre altres accions, durant aquests dos mesos, diversos equips visitaran 1.800 comerços per comprovar si tenen el sistema de recollida de piles, com es gestiona, i per proporcionar el contenidor si no tenen.