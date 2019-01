Balears, entre les comunitats amb més donacions d'òrgans de l'Estat

Publicado 14/1/2019 18:15:26 CET

Espanya ha registrat en els últims cinc anys l'increment més gran en donació des de 1989, registrant el 2018 una taxa de 48 donants per cada milió d'habitants (2.243 en total), i sent per 27è any consecutiu líder mundial en donacions i trasplantaments, segons l'últim balanç d'activitat de 2018 de l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), presentat per la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, i la directora general de l'ONT, Beatriz Domínguez-Gil. En aquest sentit, a Balears s'han produït 58,9 donacions.

Així, amb l'àmbit estatal, mentre que l'any 2013 es va registrar una taxa de 35,1 donants per milió d'habitants, el 2014 va augmentar als 36, el 2015 als 39,7, el 2016 als 43,4, el 2017 als 46,9 i el 2018 als 48, representant un creixement del 37 per cent. En aquest sentit, el 57 per cent tenia més de 60 anys i un de cada tres donants van ser en donació en asistòlia (28%), un 10 per cent més que en 2017.

Per comunitats autònomes, Cantàbria és la regió on més òrgans s'han donat (86,2), seguida de La Rioja (80,6), Astúries (66,7), Extremadura (64,5), País Basc (64,4), Navarra (64,1), Castella i Lleó (60,4), Balears (58,9), Múrcia (56,5), Andalusia (52,5), Canàries (49,5), Comunitat Valenciana (48,2), Catalunya (43,2), Galícia (43), Madrid (33,8), Aragó (32,3), Castella-la Manxa (29,2) i Ceuta i Melilla amb 12,5 donants, respectivament.

Al mateix temps, la directora general de l'ONT ha comentat que 1.181 pacients han estat trasplantats gràcies a l'intercanvi d'òrgans entre comunitats autònomes, la qual cosa suposa un 24 per cent del total. "Hi ha diverses explicacions a les diferències entre les comunitats, com la demogràfica, perquè està més envellida la població en la cornisa Cantàbrica. Però, a més, no en totes les comunitats hi ha el mateix nivell d'organització, però totes tenen unes dades que ja volien per a ells els alemanys", ha dit.

I és que, en relació amb la resta dels països, l'informe de l'ONT reflecteix que Espanya segueix sent líder en nombre de donants, atès que als Estats Units la taxa se situa en 31,7, França amb 29,7, Irlanda amb 20,8, el Regne Unit amb 22,5, Itàlia amb 28,9 i Alemanya amb 9,7. La mitjana de la Unió Europea se situa en els 22,3 donants per milió d'habitants.

3,8% DELS DONANTS SÓN MORTS PER ACCIDENT DE TRÀNSIT

"Existeix una diferència abismal amb altres països, per la qual cosa la capacitat de millora és molt limitada, i esperem també que amb la prevenció de malalties també disminueixi la demanda en els anys vinents", ha dit Carcedo, si bé ha recordat que alguns dels objectius futurs és l'engegada del Pla Estratègic 50x22 i superar els 5.500 trasplantaments l'any 2020, meta en la qual Espanya "ja està molt a prop".

D'altra banda, la directora general de l'ONT ha informat que la donació en mort encefàlica roman estabilitzada, si bé estan descendint els trasplantaments renals del donant viu, amb un total de 289 (enfront dels 332 de 2017), probablement per l'existència d'una major oferta de trasplantament del donant mort, el qual suposa ja el 9 per cent del total.

A més, els donants morts per accidents de trànsit se situen en un 3,8 per cent, el percentatge "més baix" de la història, la qual cosa fa que la majoria sigui major de 60 anys, si bé l'edat màxima del donant se situa en els 91 anys, la qual cosa ha permès realitzar un trasplantament de fetge, i només un 14 per cent van ser menors de 45 anys.

Les negatives familiars se situen en el 14,8 per cent, percentatge que es redueix a un 8,8 per cent en el cas dels donants en asistòlia.

LA TAXA DE TRASPLANTAMENTS "MÉS ALTA DEL MÓN"

La taxa actual de trasplantaments és de 114 per milió d'habitants (5.318), la "més alta del món". En total, s'han realitzat 3.310 trasplantaments renals, 1.230 hepàtics, 369 de pulmó, 321 cardíacs, 82 de pàncrees i 6 d'intestí. Del trasplantament infantil, Domínguez-Gil ha informat que s'ha passat de 141 que es van realitzar el 2017, a 183 l'any passat. Totes aquestes dades fan que Espanya sigui l'"únic país" del món amb més de 110 malalts trasplantats per cada milió d'habitants.

Al mateix temps, al llarg de l'any passat la llista d'espera s'ha reduït per a tots els òrgans, excepte per cor i intestí, passant d'un total de 4.891 el 31 de desembre de 2017 a 4.804 en la mateixa data de 2018, dels quals 88 van ser nens. Per òrgans, al final de l'any passat, hi havia 139 persones esperant per un trasplantament de cor (13 nens), 385 per a fetge (25 nens), 98 per rebre un pàncrees (6 nens), 241 per a pulmó (1 nen), vuit nens per a intestí (8 nens).

En medul·la òssia, les dades a 1 de gener de 2019 procedents del Pla Nacional de Medul·la han reflectit que Espanya disposa de 391.609 donants de medul·la òssia inscrits en el Registre Español de Medul·la Òssia, si bé s'espera aconseguir els 400.000 donants en el primer trimestre d'aquest any, gairebé dos anys abans del previst en el pla. Sobre aquest tema, Carcedo ha recordat que Sanitat ha destinat a aquesta iniciativa 1.830.000 euros per al present exercici, un milió més que l'any anterior.

"Volem donar les gràcies a la població espanyola per acaronar al Sistema Nacional de Salut, i al personal sanitari pel seu treball en aquest àmbit, igual que a tots els experts no sanitaris (jutges, fiscals, companyies aèries, etc) per estar sempre disponibles i amb una actitud molt positiva perquè sorgeix la necessitat de trasplantar un òrgan es realitzi amb la màxima garantia i cura", ha conclòs la ministra de Sanitat.