Balears, la quarta regió amb majors taxes de víctimes de violència masclista per cada 1.000 dones majors de 14 anys

Publicado 28/5/2019 11:58:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Balears és la quarta regió amb majors taxes de víctimes de violència masclista en 2018, en termes relatius per cada 1.000 dones majors de 14 anys, només per darrere de La Rioja (2,4), Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia (2,2), segons una estadística publicada aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Així mateix, mentre que en 2017 Balears va registrar un total de 874 casos de violència de gènere, en termes absoluts, en 2018 aquesta xifra va ascendir a 999, per la qual cosa s'aprecia un increment del 14,3 per cent en el nombre d'episodis de violència masclista a la comunitat autònoma.

Les comunitats autònomes amb major nombre de víctimes inscrites per violència de gènere l'any 2018 van ser Andalusia (7.047), Comunitat Valenciana (4.794) i Comunitat de Madrid (3.656). Per part seva, les que van registrar un menor nombre de víctimes van ser les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, amb 65 i 62 casos, respectivament, i Comunitat Foral de Navarra, amb 309.

De la mateixa manera, els majors increments anuals en el nombre de víctimes es van donar a La Rioja (47,1%), Canàries (24,8%) i Regió de Múrcia (18,4%). Per contra, els majors descensos es van registrar a les ciutats autònomes de Melilla (-16,2%) i Ceuta (-12,2%) i a Extremadura (-1,9%).

A nivell nacional, en 2018 es van inscriure com a víctimes de violència de gènere i violència domèstica, 38.895 persones, un 7,6% més que en 2017. D'aquestes, 35.969 van ser dones i 2.926 homes.

S'entén per violència de gènere tot acte de violència física o psicològica (incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat) que s'exerceixi contra una dona per part de l'home que sigui o hagi estat el seu cònjuge o estigui o hagi estat lligat a ella per una relació similar d'afectivitat encara sense convivència.

En 2018 es van registrar 31.286 dones víctimes de violència de gènere corresponents als assumptes en els quals s'havien dictat mesures cautelars o ordres de protecció, la qual cosa va suposar un augment del 7,9% respecte a l'any anterior.

Gairebé la meitat de les víctimes de violència de gènere (el 47,3%) tenien entre 25 i 39 anys. L'edat mitjana de les víctimes va ser de 36,5 anys i els majors augments del nombre de víctimes en 2018 es van donar entre les dones de 60 a 64 anys (15,1%) i de 18 a 19 anys (10,9%). Per part seva, el major descens es va donar en les dones de 75 i més anys (-12,1%).

La taxa de víctimes en relació amb la població total de dones va aconseguir el seu màxim en els trams d'edat de 25 a 29 anys i de 30 a 34 (amb 3,5 víctimes per cada 1.000 dones en tots dos). Per darrere es van situar els intervals entre 20 i 24 anys (3,2 víctimes per cada 1.000 dones) i entre 35 i 39 anys (3,1 víctimes per cada 1.000 dones).

UNS 31.250 HOMES DENUNCIATS

Un total de 31.250 homes van ser registrats com denunciats per violència de gènere en els assumptes amb ordre de protecció o mesures cautelars dictades inscrits en el Registre al llarg de 2018, la qual cosa va representar un 7,8% més que l'any anterior.

Gairebé la meitat dels denunciats (48,1%) es van concentrar en les edats de 30 a 44 anys. L'edat mitjana dels denunciats va ser de 39,3 anys i els majors augments en el número de denunciats per violència de gènere es van donar en el tram de 18 a 19 anys (14,1%) i en el de 25 a 29 anys (11,9%).

La taxa de denunciats va aconseguir el seu màxim en els grups de 30 a 34 anys (3,4 denunciats per cada 1.000 homes d'aquesta edat) i de 25 a 29 i 35 a 39 anys (amb 3,0 en tots dos). La taxa de denunciats per cada 1.000 homes de 14 i més anys va ser superior en els nascuts a l'estranger (3,8) que en els nascuts a Espanya (1,2).

Dins dels nascuts a l'estranger, les taxes més elevades de denunciats van correspondre als nascuts a Àfrica i Amèrica. Les més baixes es van donar entre els nascuts a Àsia i Oceania.

Atès el tipus de relació existent entre la víctima i el denunciat, en el 20,9% dels casos la víctima i el denunciat eren cònjuges i en el 5,9% excónyuges. Per part seva, el 22,0% mantenia una relació de parella de fet i el 23,2% era exparella de fet.