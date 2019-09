Balears registra la major taxa de criminalitat a Espanya amb 68 infraccions penals per cada 1.000 habitants

Publicado 4/9/2019 17:53:32 CET

La taxa de criminalitat es calcula en relació a la població censada a les Illes, "sense tenir en compte la presència d'una gran població flotant per la seva condició turística"

PALMA DE MALLORCA, 4 Set. (EUROPA PRESS) -

Balears ha registrat la taxa més gran de criminalitat a Espanya durant els últims 12 mesos amb 68,4 infraccions penals per cada 1.000 habitants censats en la Comunitat i es col·loca molt per sobre de la mitjana nacional, que se situa en 46,6 infraccions per cada 1.000 habitants.

Segons ha informat aquest dimecres la Delegació del Govern a Balears en un comunicat, així ho indica el Balanç de Criminalitat del segon trimestre de 2019 publicat per Ministeri de l'Interior.

A més, aquesta xifra suposa un augment d'1,8 punts en Balears respecte al trimestre anterior (66,6) i de 3,2 punts respecte al conjunt de l'any 2018 (65,2).

Des de la Delegació apunten que Balears ha liderat històricament aquest indicador, a causa que la taxa de criminalitat es calcula en relació a la població censada a les Illes, "sense tenir en compte la presència d'una gran població flotant per la seva condició turística".

Així, segueixen a Balears amb els índexs més elevats Melilla (66,1), Catalunya (63,5), Madrid (60,7), Ceuta (55) i la Comunitat Valenciana (47).

Segons les dades del Ministeri de l'Interior, el nombre d'infraccions penals en Balears durant els primers sis mesos de l'any va ser de 34.913, la qual cosa suposa un augment de l'11,3% respecte del mateix període de l'any anterior.

El nombre d'infraccions penals esclarides pels Cossos de Seguretat de l'Estat entre gener i juny de 2019 és d'11.746, un 33,6%, la qual cosa suposa el percentatge més elevat des de 2014.

Respecte a la tipologia de delictes, disminueixen les sostraccions de vehicles (-14,1%), els robatoris amb força en domicilis i altres instal·lacions (-11,6%), els homicidis dolosos i els assassinats (-33,3%), en passar de tres l'any anterior a dos.

Per contra, augmenten les temptatives d'homicidis dolosos i

assassinats (+83,3%), en passar de 12 a 22, els delictes contra la llibertat i indemnitat sexual (+36,3%) i els segrestos (+200%), en passar d'un a tres a l'any.

Per illes, Eivissa ha registrat una taxa de criminalitat de 91 infraccions per cada 1.000 habitants, la qual cosa suposa un increment de dos punts respecte al mateix període de l'any anterior.

Mallorca ha registrat l'augment més gran amb 68 infraccions penals per cada 1.000 habitants en els últims 12 mesos, la qual cosa suposa un creixement de 3,3 punts.

Per la seva banda, Menorca amb una taxa de criminalitat de 38,5 i Formentera amb una taxa de 49,9, han registrat un creixement de 2,7 punts respecte a l'any passat.

Respecte als municipis amb més de 30.000 habitants de Balears, es produeix un descens de la taxa de criminalitat a Marratxí (-0,6), i augmenta a Llucmajor (+6,4), Palma (+3), Santa Eulària des Riu (+2,3), Eivissa (+2), Manacor (+1,9) Inca (+1,6) i Calvià (+0,9).