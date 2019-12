Balears rep de l'Estat més de 500.000 euros per al desenvolupament de diferents programes sanitaris

Publicado 13/12/2019 16:50:55 CET

El Consell de Ministres ha acordat aquest divendres, a proposta del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, la distribució de 24.370.614,71, més de 500.000 a Balears, euros entre les comunitats autònomes, Ceuta i Melilla per al finançament de programes de polítiques de cohesió sanitària, de formació continuada en l'ús racional del medicament per a metges, odontòlegs, farmacèutics, infermers i inspectors del Sistema Nacional de Salut (SNS) i per al desenvolupament del Pla Nacional de Donació de Medul·la Òssia.

Amb aquest acord es dóna compliment al text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris aprovat mitjançant el Reial decret llei 1/2015 que estableix les aportacions que ha de realitzar la indústria farmacèutica al Sistema Nacional de Salut en funció del seu volum de vendes.

Del total, 23.191.834,71 euros es distribuirà entre les comunitats autònomes per a tota classe de despeses necessàries, inclòs personal, per al desenvolupament de polítiques de cohesió sanitària i formació continuada en l'ús racional de medicaments. I, en concret, els fons aniran destinats a programes de millora de la qualitat de l'atenció farmacèutica a pacients crònics, polimedicats i programes de promoció de la salut i prevenció de la malaltia.

El repartiment dels fons es farà mitjançant una assignació econòmica fixa per a cada comunitat autònoma i la quantitat restant distribuïda proporcionalment d'acord amb criteris poblacionals, tal com es va acordar en el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut celebrat el passat 14 d'octubre de 2019.

I queda de la següent manera: Andalusia (4.077.425,66) , Catalunya (3.699.265,59), Madrid (3.206.529,26), Comunitat Valenciana (2.428.180,34), Galícia (1.337.607,80), Castella i Lleó (1.196.544,90), País Basc (1.095.259,68), Canàries (1.060.833,72), Castella-la Manxa (1.012.196,79), Múrcia (747.842,54), Aragó (665.985,00), Balears (579.287,28), Extremadura (552.265,97), Astúries (530.753,54), Navarra (347.209,15), Cantàbria (314.749,34), Rioja (187.198,31), Ceuta (76.051,00) i Melilla (76.648,84).

A més, també els rebran els programes de desenvolupament de la recepta electrònica; programes de desenvolupament de les mesures previstes en el RDL 16/2012, de 20 d'abril, per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions; programes de desenvolupament de les teràpies avançades per garantir l'accés als tractaments i la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut (SNS); i el Pla estratègic i d'acció per reduir el risc de selecció i disseminació de resistència als antibiòtics.

Així mateix, els crèdits aniran destinats a programes de desenvolupament de les noves mesures de farmacovigilància, ampliació i millora dels Sistemes d'Informació Sanitària en l'àmbit de les CCAA; el programa de formació continuada en matèria de resistències als antibiòtics i, finalment, programes de formació continuada en l'ús racional del medicament per a metges, odontòlegs, farmacèutics, infermers i inspectors del Sistema Nacional de Salut.