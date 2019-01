Balears, la segona comunitat menys envellida d'Espanya, segons l'INE

Publicado 22/1/2019 17:28:19 CET

L'edat mitjana de la població a Espanya supera per primera vegada els 43 anys

L'edat mitjana de la població a Espanya ha superat per primera vegada els 43 anys a Espanya, segons dades de l'INE corresponents al Padró municipal a l'1 de gener de 2018. Per la seva banda, a Balears, els ciutadans tenen una mitjana de 41,06 anys, només per darrere de Múrcia.

En el cas dels homes, l'edat mitjana se situa en 41,8 anys. En el cas de les dones, en 44,4. En qualsevol cas, l'edat mitjana dels estrangers és de 36,01 anys enfront dels 43,9 dels espanyols.

Fa 20 anys, l'any 1998, l'edat mitjana de la població a Espanya se situava en 39,25 anys. L'any 2001 es va superar per primera vegada els 40 anys de mitjana d'edat i el 2010 es van sobrepassar els 41 anys. Els 42 anys es van depassar en 2014, i quatre anys més tard, ja s'han superat els 43.

Balears, la segona comunitat menys envellida d'Espanya

La comunitat autònoma més envellida d'Espanya és Astúries, amb una edat mitjana de 48,05 anys; li segueix Castella i Lleó, amb 47,35; Galícia, amb 47,01; País Basc, amb 45,17; Aragó, amb 44,73; La Rioja amb 44,21; Extremadura, amb 44,12; Navarra, 43,08; Castella-la Manxa, amb 42,88; Catalunya, amb 42,62 Cantàbria, amb 42,29; Madrid, amb 42,12; Comunitat Valenciana, amb 42,04; Andalusia, amb 41,56; Canàries, 41,98; Balears, 41,06; Múrcia, amb 40,22; Ceuta, amb 37,01; i Melilla, amb 35,28.

La província més envellida d'Espanya és Orense, amb una edat mitjana de 50,97 anys. Juntament amb ella, només la província de Zamora supera els 50 anys d'edat mitjana --amb 50,69 anys--, i Orense, amb 50,97 anys.

