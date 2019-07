Balears, la segona comunitat en la qual més s'utilitza el 'networking' per trobar ocupació

Publicado 4/7/2019 13:39:01 CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Balears és, al costat de País Basc, la segona Comunitat Autònoma que més recorre al 'networking' per cercar ocupació, amb un 68 per cent dels aspirants que ho practiquen, segons un estudi de Lee Hecht Harrison, divisió del Grup Adecco.

Canàries és la Comunitat que més recorre al 'networking' seguida de Balears i País Basc, Astúries (67%) i Aragó i Galícia (60%).

Per sota de la mitjana nacional del 52% es troben Madrid i Múrcia, amb un 51% i 50%, respectivament; Castella-la Manxa (42%); Andalusia i Castella i Lleó (41% en tots dos casos); Catalunya i La Rioja (40%); Cantàbria (39%); Extremadura (38%); Comunitat Valenciana (33%) i Navarra que, amb un 20%, és la comunitat autònoma on menys es recorre a la xarxa de contactes per a la recol·locació.

En total, tres de cada quatre ofertes de feina a Espanya, aproximadament el 75% del total, es troben al "mercat ocult", aquelles vacants que les empreses prefereixen no fer explícites i que cobreixen acudint a les seves pròpies fonts de reclutament, bases de dades, intermediaris o referències de persones de confiança.