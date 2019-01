Balears tanca 2018 amb una "xifra rècord" de contractes a persones amb discapacitat amb més de 2.000, segons Adecco

Publicado 16/1/2019 15:03:12 CET

Balears ha tancat el 2018 amb una "xifra rècord" de contractes a persones amb discapacitat, amb un total de 2.293, i que suposa un 18 per cent més que l'any anterior i un 126 per cent més que fa deu anys, segons una anàlisi sobre la contractació laboral realitzada per la Fundació Adecco.

Les xifres revelen que se segueix amb la tendència "cap a l'alça" iniciada en 2012 i que, segons el director general d'Adecco, Francisco Mesonero, reflecteix "la cada vegada major participació de les persones amb discapacitat en l'esfera laboral", un fet que "trenca estigmes tan arrelats com la inactivitat i la dependència".

No obstant això, aquests contractes tenen una presència "minsa" a les empreses ordinàries en les quals es troben amb "altres obstacles", com són "unes estratègies de diversitat i inclusió encara deficitàries i un plantejament inadequat en l'accés a l'ocupació de les persones amb discapacitat".

"Les empreses ordinàries tenen voluntat de contractació, però aquesta segueix emmarcant-se en l'excepcionalitat, en el compliment de la Llei General de la Discapacitat", ha assegurat Mesonero en aquest sentit.

El 63% dels contractes a les Illes van tenir lloc a l'àmbit protegit de Centres Especials d'Ocupació (CEE) i "a pesar que la llei concep aquesta modalitat com un trampolí cap a l'empresa ordinària, s'està convertint en una fi en lloc d'un mitjà".

"El repte és establir, en els CEE, indicadors quantificables de trànsit cap a l'ocupació ordinària. En cas contrari, es corre el risc que, en lloc de constituir una excepcionalitat temporal, es perpetuïn com una opció permanent, que xoqui amb el compliment legal", ha explicat Mesonero.