Balears té un 13% d'ocupació a temps parcial, la comunitat amb menor taxa al costat de Madrid

Publicado 20/3/2019 12:47:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Març (EUROPA PRESS) -

Balears és, al costat de Madrid, la comunitat autònoma que presenta la menor taxa d'ocupació a temps parcial, d'un 13 per cent, segons un informe de l'empresa de recursos humans Randstad.

Segons l'empresa, des de 2008 l'índex a Balears va començar a créixer fins a aconseguir el seu màxim en 2014 (15,2 per cent), 4,4 punts percentuals menys que la taxa europea. Des de llavors la taxa ha experimentat quatre anys de tendència descendent.

En termes absoluts, el nombre de professionals ocupats a temps parcial durant l'últim any a les Illes va arribar a 72.100, la qual cosa suposa el 2 per cent del total nacional.

Extremadura és la regió que mostra una major taxa d'ocupats a temps parcial. En concret, un 16,5 per cent dels treballadors extremenys tenen aquest tipus de contracte. País Basc, amb un 16,4 per cent, i Navarra, amb 16,2 per cent, se situen a continuació.

Per sobre de la mitjana nacional (14,8%), també es troben Andalusia, Aragó (15,5%), Castella i Lleó (15,7%), Comunitat Valenciana (15,4%), Astúries (15,3%). Cantàbria (15,2%), Múrcia (15,1%), i La Rioja (15%).

Amb taxes d'ocupació a jornada parcial per sota de la mitjana nacional es troben Catalunya (14,6%), Castella-la Manxa (14,1%), Canàries i Galícia (13,9%). Finalment, les regions amb menor taxa són Balears i Madrid, ambdues amb el 13 per cent.

En el conjunt d'Espanya, la taxa de jornada parcial en 2018 (14,8%) se situa per sota de la mitjana de països europeus. En concret, la mitjana europea (19,4%) és gairebé cinc punts percentuals superiors a la nacional.

A més, segons Randstad existeix una relació directa entre la taxa d'ocupació a temps parcial i els índexs d'atur en la major part d'Europa. En aquest sentit, els països europeus que registren les majors taxes de treballadors a jornada parcial es troben entre els quals compten amb les menors taxes d'atur. En concret, tots els països europeus que registren les taxes d'empleats a temps parcial més elevades (més del 25%) compten amb taxes d'atur inferiors al 6 per cent.