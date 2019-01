Balears va obtenir 216 òrgans per a trasplantaments en 2018, amb una taxa de 58,9 donants per cada milió d'habitants

Publicado 16/1/2019 15:02:24 CET

S'han obtingut 128 ronyons, 46 fetges, 19 pulmons, 15 cors i vuit pàncrees

PALMA DE MALLORCA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Els hospitals de Balears van obtenir 216 òrgans per a trasplantaments de 66 donants en 2018, any al qual la taxa es va situar en 58,9 donants per cada milió d'habitants, per sobre de la mitjana nacional.

Segons les dades que ha presentat aquest dimecres la consellera de Salut, Patricia Gómez, el 34,8 per cent dels donants provenen de la donació en asistòlia -donació d'òrgans en parada cardiorrespiratòria-, una tècnica que es va implantar a les Illes el 2016.

Els 216 òrgans obtinguts són 128 ronyons, 46 fetges, 19 pulmons, 15 cors i vuit pàncrees. Per Illes, Mallorca va registrar 58 donants i 191 òrgans (una taxa de 66 donants per milió d'habitants); Menorca va registrar tres donants i set òrgans (32 donants per milió d'habitants); i les Pitiüses cinc donants i 18 òrgans (35 donants per milió d'habitants).

Per la seva banda, l'Hospital Son Espases va realitzar 80 trasplantaments de ronyó en 2018 -deu més que en 2017-, la majoria a Mallorca (74), dos a Eivissa i Formentera i quatre a Menorca. La llista d'espera per al trasplantament renal és d'aproximadament un any, però el temps d'espera pot variar en funció de diversos aspectes, com el tipus sanguini del pacient -ja que pot influir en la dificultat per trobar un donant compatible-.

Durant la presentació d'aquestes dades, Gómez ha destacat que les "xifres rècord" de Balears superen l'objectiu marcat per l'Organització Nacional de Trasplantaments, que es proposa una taxa a tota Espanya de 50 donants per milió d'habitants per l'any 2022. La taxa de Balears en 2018 és nou punts superior a la de l'any passat.

UN TRASPLANTAMENT CADA QUATRE DIES I MIG

Segons el coordinador autonòmic de trasplantaments, Miguel Agudo, aquestes dades representen a l'any un donant cada cinc dies i mig i un trasplantament cada quatre dies i mig.

Pel que fa a la donació de teixits, l'any passat es van registrar 88 donants de còrnies (85 a Mallorca, dues a Menorca i una en Pitiüses), un menys que en 2017; i 20 donants de teixit osteotendinós (17 a Mallorca i tres a Menorca), 13 menys que en 2017.

Paral·lelament, preguntat per la implantació del trasplantament hepàtic a Balears, el director de l'IbSalut, Juli Fuster, ha indicat que està "sobre la taula" des del principi de la legislatura, però per poder implantar-ho és necessari "assegurar la qualitat".

AGRAÏMENT A l'ALTRUISME DELS DONANTS I LES SEVES FAMÍLIES

A la presentació d'aquestes dades també ha participat la presidenta de l'Associació per a la Lluita Contra les Malalties del Ronyó (Alcer) Balears, Manuela de la Vega, que com la resta de presents ha agraït l'altruisme dels donants i les seves famílies.

"Sense donant no hi ha trasplantament", ha subratllat De la Vega, qui també ha elogiat el treball dels professionals sanitaris per detectar possibles donants. A més, la presidenta d'Alcer ha narrat com un trasplantament li va canviar la vida perquè li va permetre passar "d'estar conectada a una màquina de diàlisi a portar una vida normalitzada".

Per la seva banda, Gómez ha agraït a les famílies dels donants "aquest acte de generositat que permet no només salvar vides sinó millorar la salut de les persones trasplantades". També ha donat l'enhorabona als "professionals altament qualificats" de Balears.

Igualment, el director de l'IbSalut s'ha mostrat orgullós de "pertànyer a "una comunitat solidària líder en donacions" i el coordinador autonòmic de trasplantaments ha valorat la millora en les xifres, que ja eren "boníssimes" l'any passat.