El director de l'IbSalut assegura que ara hi ha "més recursos que mai" davant la grip, en "taxes d'epidèmia"

El director de l'IbSalut, Juli Fuster, ha assegurat aquest dimecres que aquest any tenen "més recursos que mai" en el sistema de salut públic per fer front a l'increment de l'activitat assistencial en atenció primària i en urgències pels efectes de la grip, recalcant que estan en "taxes d'epidèmia", si bé alguna cosa inferiors al conjunt nacional.

Així s'ha expressat Fuster en resposta a una pregunta dels mitjans durant una roda de premsa. El director de l'IbSalut ha explicat que, a mesura que evolucionen una sèrie d'indicadors, van activant "més recursos", com l'obertura de llits i la contractació de personal addicional. D'aquesta manera, Fuster ha incidit en que han contractat "més de 100 professionals" i que a Son Espases han obert "més de 90 llits".

Segons el responsable del Servei de Salut, aquest dimecres la situació és "més baixa" que aquest dimarts i diversos hospitals públics -els de Manacor, Eivissa i Menorca- estan en "xifres normals" de pacients.

Des de l'IbSalut han indicat que aquest any la grip "ha arribat més tard que altres anys" i esperen que aquesta situació d'increment de l'activitat "duri aproximadament un mes" i que "vagi fluctuant".

NEGA QUE S'HAGI D'AÏLLAR Als PACIENTS AMB GRIP

Preguntat per les queixes del sindicat CGT, que assegurava que una part de Son Llàtzer estava infectada per Grip A, Fuster ha aclarit que és el tipus de grip d'aquest any i ha explicat que no s'ha de seguir cap protocol d'aïllament per als pacients amb grip, a diferència del que ocorreria amb altres malalties més greus com per exemple la tuberculosi.

Amb tot, ha matisat que sí procuren localitzar els pacients de grip en un mateix espai, en lloc de "repartir-los per tot l'hospital", perquè es tracta d'una malaltia contagiosa.

Fuster també ha puntualitzat que no tots els pacients amb grip precisen ingrés, sinó que solen ingressar els que tenen altres patologies de base.

Amb tot, el director de l'IbSalut ha aprofitat aquesta intervenció per recordar a la població que "el primer que ha de fer és anar a atenció primària", amb el que "s'evitarà esperes a l'hospital".

APARCAMENT DE SON ESPASES

D'altra banda, preguntat pels mitjans per la saturació de l'aparcament de Son Espases després de fer-se gratuït, Fuster ha defensat que és un pàrquing especialment gran i ha recordat altres mesures engegades per facilitar l'accés a l'hospital, com el bus llançadora.

Per això, el director general de l'IbSalut ha demanat a la població "civisme" i ha recalcat que "les comunicacions amb Son Espases són molt bones com perquè el párking es col·lapsi". També ha indicat que la gratuïtat de l'aparcament de l'hospital suposa un accés més fàcil per a les ambulàncies, que ja no han de passar per la barrera del párking.