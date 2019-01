Bankia obté un benefici de 703 milions el 2018, un 39,2% més

Publicado 28/1/2019 12:08:26 CET

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bankia va obtenir un benefici atribuït de 703 milions d'euros el 2018, la qual cosa suposa un increment del 39,2% respecte al 2017, després de la incorporació de BMN, segons ha informat aquest dilluns l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En termes ordinaris, el benefici es va situar en 788 milions, la qual cosa suposa un descens del 3,4% respecte als 816 milions que va guanyar en l'exercici anterior.

Aquesta diferència es produeix després de fer una dotació extraordinària de 85 milions després d'impostos per la venda d'una cartera d'actius improductius a Lone Star d'una grandària de 3.070 milions en el moment de l'acord. A canvi, aquesta operació permetrà estalviar 200 milions d'euros en els tres anys posteriors al seu tancament.

D'aquesta manera, el benefici queda en 703 milions el 2018 si es resta la provisió extraordinària per la venda de carteres (un 39,2% més que els 505 milions de l'any passat, quan es va fer un càrrec de 312 milions per a la fusió), malgrat les pèrdues de 40 milions d'euros que es va anotar en l'últim trimestre de l'any.

El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacat que l'any 2018 ha estat, des del punt de vista estratègic, "molt important" per a l'entitat perquè ha integrat BMN "en un temps rècord i de manera magnífica", la qual cosa obre "grans" possibilitats de cara al futur i ha afegit que la fusió ha proporcionat ja un increment de la base de clientela.

Goirigolzarri ha mostrat, a més, una "gran confiança" en la transformació de l'entitat l'any que acaba de començar. "Iniciem l'any 2019 amb una nova organització. Una organització pensada per al futur, una organització molt més àgil i molt més ambiciosa. I això, per descomptat, ens donarà resultats en el curt, però també en el mitjà i llarg termini", ha ressaltat.

Per la seva banda, el conseller delegat de l'entitat, José Sevilla, ha subratllat que tanquen un any "molt important" en tot allò referent a la sanitat del balanç i al creixement de la ràtio de capital, que assolirà el 12,51% quan es tanquin les transaccions en curs.

Durant el 2018, Bankia va elevar un 5,5% el marge d'interessos, fins als 2.049 milions d'euros (no obstant això, si s'hagués inclòs BMN en el compte de resultats del 2017, aquesta línia cauria un 9,6%). Els ingressos per comissions van incrementar un 25,3% (3,4% en comparació homogènia) i els resultats per operacions financeres van augmentar un 11,5%, la qual cosa va permetre que el marge brut avancés un 11,3% (cau un 6,3% amb BMN) i se situés en 3.368 milions.

El marge brut de clients va créixer fins a l'1,58%, nivell que s'equipara amb el que es va assolir durant el primer trimestre del 2017 i que, amb anterioritat, no s'aconseguia des de la segona meitat del 2013. Aquesta xifra va ser cinc punts bàsics superior a la de l'últim trimestre del 2017, creixement que va estar motivat per un cost menor dels dipòsits i un lleuger augment del rendiment dels crèdits.

Les despeses d'explotació van créixer un 20,7% per la integració de BMN, però en perímetre homogeni van descendir un 4,3% gràcies a l'acceleració de la captura de sinergies després de la fusió, que ascendeixen ja a 130 milions d'euros, davant dels 66 milions que es preveien per aquest moment. Amb això, el marge abans de provisions va augmentar un 1,4% (-9,1% en proforma), fins als 1.498 milions.

Les dotacions ordinàries de crèdit i adjudicats es van elevar a 437 milions, un 2,5% menys que l'exercici anterior, la qual cosa va permetre reduir cinc punts bàsics, fins al 0,18%, el cost de risc recurrent.