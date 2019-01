Bauzá diu que el PP coneixia la seva posició i nega que tingui previst fitxar per un altre partit

Publicado 23/1/2019 16:12:24 CET

Carrega contra la "deriva catalanista" del PP balear i es queixa que Casado no l'hagi rebut aquests mesos a 'Gènova'

MADRID, 23 Gen.

L'expresident de Balears José Ramón Bauzá ha assegurat aquest dimecres que el Grup Popular en el Senat coneixia la seva posició sobre la "deriva catalanista" del PP balear de Biel Company i els passos que està donant en política lingüística. A més, ha negat que tingui previst fitxar per un altre partit encara que ha assenyalat que seguirà participant en política a través de plataformes cíviques i socials.

"No estic per una cadira", ha declarat Europa Press, rebutjant que hagi decidit donar-se de baixa en el PP davant la possibilitat de no repetir com a senador després de les eleccions autonòmiques del mes de maig. De fet, ha revelat que des de la direcció nacional del partit se li havia ofert la possibilitat d'anar en llistes electorals.

Bauzá ha assenyalat que deixa el PP per "convicció ideològica" i perquè té "principis fonamentals i sòlids" després d'haver anunciat que es dóna de baixa com a militant del PP i que renuncia a la seva acta com a senador del Grup Popular per Balears a través d'una carta remesa als mitjans de comunicació. En aquesta missiva, acusa el seu partit d'haver estat a Balears "el que ha sembrat i regat un nacionalisme que l'esquerra no ha necessitat més que explotar" i diu que no pot seguir en un partit que li és "impossible votar".

A més, Bauzá carrega durament contra la política lingüística del PP balear que dirigeix el president de la formació, Biel Company, i acusa el partit de promoure l'adoctrinament. Es tracta d'un extrem amb el qual 'Gènova' "no està ni pot estar d'acord", subratllen fonts de l'adreça del PP i qualifica de "fals".

Fonts de la direcció nacional del PP han enlletgit a més a Bauzá les seves "crítiques injustificades" a la política lingüística del partit i que ni tan sols havia exposat en els òrgans interns, segons han assenyalat fonts de la direcció nacional, que atribueixen la seva marxa al fet que no anava a repetir com a senador després de les autonòmiques de maig.

"DERIVA CATALANISTA"

No obstant això, Bauzá ha indicat a Europa Press que la seva posició era coneguda en l'adreça del PP perquè parlava "pràcticament setmanalment" d'aquest assumpte amb l'adreça del Grup Popular que dirigeix Ignacio Cosidó. Segons ha assenyalat, eren converses "contínues" i "constants" que es "elevaven a la direcció nacional" del partit.

A més, ha subratllat que havia sol·licitat parlar amb Pablo Casado "fa mesos" però que no li havia rebut encara en el seu despatx de Gènova. "Jo no parlo gens fora dels òrgans del PP que no hagi dit dins", s'ha defensat Bauzá, que entén que a 'Gènova' li hagi assegut "malament" la seva decisió.

Dit això, ha insistit en la "deriva catalanista" del partit a Balears i ha assenyalat que es diu "una cosa en públic" però a les illes es fa "alguna cosa oposat". "La línia ideològica és aquesta des de fa quatre anys", ha criticat, posant com a exemple unes recents declaracions en les quals el PP de Balears rebutja que hi hagi adoctrinament a les escoles.

CONVERSA AQUEST DIMECRES AMB GARCÍA EGEA I COSIDÓ

Bauzá, que ha confirmat que aquest dimecres ha conversat amb el secretari general del PP, Teodoro García Egea, i el portaveu en el Senat, Ignacio Cosidó, ha afirmat que té "conviccions ideològiques" i "principis sòlids" que estan "per sobre de les sigles".

"Les afirmacions de la meva carta no són interpretables sinó que es basen en fets i decisions que s'han pres per part del partit a Balears", ha ressaltat, per afegir que el PP de Company està fent "el contrari" al que ell va fer quan era president del PP balear.

José Ramón Bauzá ha negat que tingui previst fitxar per un altre partit, si bé ha assenyalat que seguirà participant en política a través de plataformes cíviques i socials, acudint a conferències i col·loquis. "He donat aquest pas al costat perquè no puc militar en un partit al que no puc votar", ha conclòs.