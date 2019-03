Bel Busquets: "Els fets han demostrat que la nostra formació és honesta"

Publicado 4/3/2019 17:58:04 CET

MÉS per Mallorca recalca que les dimissions van ser una acció "exemplar" de la formació

PALMA DE MALLORCA, 4 Març (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de MÉS per Mallorca, Bel Busquets, ha expressat aquest dilluns en roda de premsa, que els fets han demostrat que la seva formació és "honesta i que treballa per aquest país", després de conèixer-se que la causa 'Cas Contractes' --que va investigar diversos càrrecs de MÉS i va provocar la dimissió d'alguns dirigents polítics-- ha quedat arxivada.

Busquets ha afegit que els treballs externalitzats per les carteres del Govern en els quals hi havia càrrecs de MÉS han quedat plenament justificats i estan al servei dels ciutadans. "MÉS per Mallorca té el seu comptador a 0 a corrupció", ha comentat Busquets. "Alguns han anat a fer mal i a intentar demostrar que tots els polítics són iguals", però que la formació està "encaminada a millorar la vida dels ciutadans".

Respecte a les dimissions que va provocar el coneixement de la investigació, Busquets ha dit que MÉS va donar una resposta "exemplar" en un moment determinat. "Avui el que hi ha és una enorme alegria dins del partit", ha conclòs Busquets.