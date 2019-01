El bisbe Taltavull censura les "faltes de respecte als símbols religiosos" durant la missa de Sant Sebastià

Publicado 20/1/2019 17:08:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha censurat aquest diumenge a l'homilia de Sant Sebastià les "faltes de respecte als símbols religiosos" i ha criticat la "burla que públicament es fa del seu sentit sagrat".

En un comunicat, el Bisbat ha detallat que "l'accés a Internet crea una nova situació d'interdependència" en la qual es pot fer "un bon ús i un abús". Així mateix, Taltavull ha afirmat que l'Església "no pot permetre enfrontaments de cultures ni molt menys que estiguin provocats per ideologies intolerants ni per fonamentalismes religiosos".

Cal recordar que aquest any el cartell titulat 'El símbol de la ciutat', de Jaume Vich, va ser el seleccionat per il·lustrar les festes de Sant Sebastià en utilitzar, segons va detallar Cort, "un element històric com és la relíquia del braç incorrupte de Sant Sebastià" que va aprofitar "per parlar de la ciutat".