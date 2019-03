El BOIB publica la convocatòria de 38 places d'oferta pública d'ocupació de l'IMAS

Publicado 28/3/2019 16:54:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Març (EUROPA PRESS) -

El Butlletí Oficial de Balears ha publicat aquest dijous la convocatòria de 38 places d'oferta pública d'ocupació de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS) per ser ajudant tècnic sanitari, educador social o treballador social.

Segons ha informat el Consell de Mallorca en un comunicat, en concret es convoquen nou places d'ajudant tècnic sanitari (DUI), sis per torn lliure i tres per promoció interna; 16 d'educador social, nou per torn lliure, cinc per promoció interna i una per reserva per a persones amb discapacitat; i 13 de treballador social, sis per torn lliure, quatre per promoció interna i tres per reserva per persones amb discapacitat.

Tal com recull el BOIB, el termini per a la presentació de sol·licituds per accedir a les proves, comú a totes les categories, és de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de les resolucions. D'aquesta manera, els candidats podran presentar-les fins el proper 17 d'abril.

El calendari per al desenvolupament dels diferents exercicis consta de tres fases, un primer exercici de torn lliure que tindrà lloc en una data per determinar entre l'1 i el 30 de setembre de 2019.

En el cas dels DUI, el segon exercici de torn lliure i el primer de promoció interna es duran a terme entre l'1 i el 30 de novembre de 2019 i el tercer exercici de torn lliure i segon de promoció interna seran entre l'1 i el 31 de gener de 2020.

Quant a les places d'educador social, el segon exercici de torn lliure i el primer de promoció interna es duran a terme entre el 15 d'octubre i el 15 de novembre de 2019 i el tercer exercici de torn lliure i segon de promoció interna seran el mes de desembre de 2019.

Finalment, per a les places de treballador social, el segon exercici de torn lliure i el primer de promoció interna es faran entre el 15 d'octubre i el 15 de novembre de 2019 mentre que el tercer exercici de torn lliure i segon de promoció interna seran entre el 15 de gener i el 15 de febrer de 2020.

Una vegada finalitzada la fase d'oposició s'inicia la fase de concurs, que consisteix en la presentació, barem i valoració de mèrits, que finalitza amb els resultats de l'oposició i la publicació de les llistes d'aspirants dels diferents llocs de treball.

Una vegada revisada i conforme la documentació, la presidència de l'IMAS nomenarà els funcionaris corresponents i es procedirà a l'adjudicació i presa de possessió dels llocs de treball.