Bombolles de sabó per demanar medicaments per a pacients de fibrosis quística

Publicado 24/4/2019 12:29:11 CET

A Balears actualment hi ha detectats 67 casos d'aquesta malaltia crònica

PALMA DE MALLORCA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'Associació Balear de fibrosi Quística i la Fundació Respiralia han animat aquest dimecres a compartir fotografies en xarxes socials bufant bombolles de sabó com a gest per reivindicar el finançament dels medicaments Orkambi i Symkevi per als pacients de fibrosi quística a Espanya.

La campanya #PompasporlafibrosiQuística s'ha llançat amb motiu de la celebració del Dia Nacional de la fibrosi Quística aquest 24 d'abril. També proposen el lema #mifuturoYAesposible.

Des de la Fundació Respiralia i l'Associació Balear de fibrosi Quística han explicat que l'Orkambi i el Symkevi són dos medicaments amb valoració positiva de l'Agència Espanyola del Medicament "que frenarien l'evolució de la malaltia", però els pacients no poden accedir a ells per la falta d'acord entre el Ministeri de Sanitat i el laboratori -Vertex Pharmaceuticals- respecte al preu i el finançament.

Segons les dues entitats dedicades a aquesta malaltia, en l'última reunió del 18 de març, la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments (CIPM) va autoritzar el finançament d'aquests medicaments amb unes condicions basades en el model de pagament per resultats, però el laboratori no va acceptar les condicions.

"S'estan anteposant els interessos polítics i els beneficis empresarials a les vides de les persones", han lamentat les associacions, que denuncien que el passat 27 de març, el laboratori "va haver de rebutjar 8.000 lots d'Orkambi al Regne Unit perquè havien superat la seva data de caducitat després de més de tres anys esperant un acord sobre el seu preu".

A Balears, actualment hi ha detectats 67 casos de fibrosi quística, si bé les associacions estimen que pot haver-hi unes 20 persones encara sense diagnòstic.

Des de la Fundació Respiralia i l'Associació Balear de fibrosi Quística divulguen informació sobre aquesta malaltia incurable i ofereixen serveis de fisioteràpia respiratòria, reeducació a l'esforç i atenció psicosocial als nens i joves amb fibrosi quística.

"Estem convençuts que en un futur no llunyà les persones amb fibrosi quística no moriran de fibrosi quística, sinó amb fibrosi quística", han conclòs.