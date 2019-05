Borrell: "També la guerra té lleis, el dret internacional humanitari existeix i ha de ser aplicat"

Publicado 28/5/2019 16:29:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Maig (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers exteriors, UE i Cooperació en funcions, Josep Borrell, ha reivindicat aquest dimarts que "també la guerra té lleis" i que "el dret internacional humanitari existeix i ha de ser aplicat".

Així s'ha expressat Borrell en declaracions als mitjans des de Palma, on vas agafar a la III Conferència Internacional sobre Escoles Segures en el Palau de Congressos.

El ministre ha explicat que amb la declaració d'escoles segures els països signataris -actualment 89, entre ells Espanya- es comprometen a adoptar pràctiques per garantir seguretat a les escoles als alumnes i professors en zones de conflicte i evitar l'ús d'aquestes instal·lacions amb finalitats militars.

"La guerra és la guerra, però també la guerra té lleis, també el dret internacional humanitari existeix i ha de ser aplicat. Desgraciadament no sempre ocorre", ha emfatitzat.

El ministre ha indicat que els països signataris de la declaració "encara no són tots els que haurien de ser", si bé ha valorat que a mesura que se sumen nacions a la llista "va augmentant la presa de consciència i el compromís efectiu" per evitar la violència a les escoles.

Borrell també ha celebrat que entre els assistents hi ha "una nodrida representació" d'organitzacions de les Nacions Unides i organitzacions no governamentals importants, i ha expressat la seva satisfacció per que l'Argentina i Noruega, el països patrocinadors de la iniciativa, optessin per celebrar la Conferència a Espanya.