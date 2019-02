La brecha de precios entre propietarios e inquilinos en Palma alcanza el 41%

Publicado 14/2/2019 17:58:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Palma és una de les ciutats espanyoles amb major diferència entre els preus que ofereixen els propietaris i les quantitats que estan disposats a pagar els inquilins per un habitatge de lloguer, segons dades del portal Pisos.com.

La diferència entre oferta i demanda a Palma se situa en un 41 per cent, la mateixa que a València i Sant Sebastià. Els superen Madrid (53 per cent) i Barcelona (52 per cent). L'única capital on el preu de sortida de la demanda és superior al de l'oferta és Àvila (una diferència del 3 per cent).

A més, les dades de pisos.com reflecteixen també que Balears és la tercera comunitat autònoma en la qual l'inquilí està disposat a pagar més, amb una mitjana de 650 euros, per darrere de Madrid i País Basc (750 euros de mitjana).

En el conjunt d'Espanya, la bretxa econòmica entre l'oferta i la demanda es va situar en 147 euros al mes en 2018, un 68 per cent més que l'any anterior. La diferència entre la mensualitat per la qual voldria llogar l'arrendador i la que desitjaria pagar l'arrendatari va ser del 27 per cent en 2018, vuit punts més que en 2017. Segons Pisos.com, suposa un esforç extra anual per a l'inquilí de 1.764 euros.

El creixement d'aquesta diferència respon a la pujada que han experimentat els preus de lloguer i a la major superfície requerida pels inquilins, que han incrementat el seu pressupost. Així, la casa més buscada en 2018 va tenir una renda mitjana de 550 euros mensuals enfront dels 450 de 2017.

SITUACIÓ "MOLT DELICADA" PER Als INQUILINS

Segons el director d'estudis de Pisos.com, Ferran Font, "la situació dels inquilins en determinades localitzacions s'ha tornat molt delicada, per la qual cosa el lloguer ha acabat per entrar de ple en l'agenda política".

Per a Font, l'aprovació i posterior derogació del reial decret del lloguer, ha incrementat el "clima d'inestabilitat" que ja envoltava a aquest mercat.

A més, "a pesar que l'inquilí ha destinat un major percentatge dels seus ingressos al lloguer, aquest sobreesforç no ha impedit que la bretxa entre l'oferta i la demanda hagi pujat, a causa de l'increment de les rendes".