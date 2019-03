Busquets reitera que la legislatura culmina amb "millors contractes" en turisme i amb "polítiques del bé comú"

Publicado 26/3/2019 10:29:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta i consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, ha reiterat que aquesta legislatura culminarà amb "millors contractes" i "millors condicions de treball" en el sector turístic, promogudes, a parer seu, pel creixement del turisme en el mes de desembre, per exemple, i, així mateix, "amb polítiques al servei del bé comú".

Busquets ha recordat durant el ple d'aquest dimarts, en aquest sentit, el pla d'inspecció de sobreocupació que ha promogut el Govern, la regulació del lloguer turístic i la posada en marxa i la gestió de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) per "tenir cura i protecció del patrimoni natural, diversificar l'economia i oferir habitatge social".

Ha respost així la pregunta del diputat 'popular' Miquel A. Jerez i Juan sobre si considera que el Govern ha estat a "l'altura" dels interessos generals de la societat de les Illes i, així mateix, el diputat de Podem Carlos Saura li ha preguntat si pensa el Govern que les grans hoteleres han deixat de tenir "la situació de privilegi" de la qual "s'han aprofitat històricament".

Busquests ha insistit que, amb Saura, "estan junts en el vaixell" dels 'Acords pel Canvi' i ha afegit que el treball ha estat "per molts" i "no per a uns pocs", i ha afegit que "cap 'lobby' ha entrat a la Conselleria per dir el que s'havia de fer" i, al cap i a la fi, han estat unes polítiques "basades en aquests 'Acords pel Canvi".