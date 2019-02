Ca n'Oleo comença aquest dissabte un cicle d'activitats familiars per al foment de la lectura

Publicado 2/2/2019 16:44:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La seu de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports Ca n'Oleo començarà aquest dissabte el cicle d'activitats familiars 'Petits lectors, grans històries' per fomentar la lectura i, així mateix, la recuperació de l'espai com a "lloc de dinamització cultural" i "de diàleg creatiu".

En un comunicat emès per aquesta Conselleria, aquest dissabte a les 12.00 hores hi haurà contacontes i el taller 'Viatge al món de n'Aina. La Reina dels Embulls', un conte que explica la importància de la imaginació.

En termes més genèrics, s'ha informat que la iniciativa durarà fins al 13 de juliol i està formada per 24 activitats gratuïtes, com, per exemple, contacontes, tallers familiars, espectacles i gimcanes, "amb el llibre i la literatura com a protagonistes".

Pel que fa a altres dissabtes, el dia 9 hi haurà el taller familiar 'Dins un llibre' per explicar com es fa un llibre i qui hi intervé, el 16 es farà un altre contaconte relacionat amb el carnestoltes i el 23, un contaconte o i un taller musical, entre uns altres.