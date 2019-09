La CAEB titlla "d'irresponsabilitat" que els partits no hagin estat "capaços" de formar govern

Publicado 18/9/2019 14:14:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), Carmen Planas, ha qualificat aquest dimecres "d'irresponsabilitat" que els partits polítics no hagin estat "capaços" de formar govern a Espanya.

En un comunicat, Planas ha lamentat que els partits polítics "no hagin complert amb la seva responsabilitat de donar al país un govern capaç de generar el clima d'estabilitat i moderació que està demandant la societat i que necessita l'economia".

Segons ha dit, "en un context de desacceleració econòmica" com l'actual, veu "una irresponsabilitat que els partits no hagin estat capaços de propiciar un govern que aporti estabilitat i moderació, un govern que ofereixi la confiança i la seguretat jurídica que necessita la inversió i un govern que recolzi de forma clara i decidida l'activitat empresarial, perquè solament així les empreses podrem complir amb la nostra pròpia responsabilitat que no és una altra que la de seguir creant ocupació, riquesa i benestar".