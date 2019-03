La campanya de seguiment de peixos a la Reserva Marina d'Es Freus constata la desaparició de neros a Es Daus

Publicado 28/3/2019 17:36:23 CET

Els resultats de l'última campanya bianual de seguiment de peixos vulnerables en la Reserva Marina d'Es Freus d'Eivissa i Formentera han mostrat la tendència a l'alça registrada en el 2016 i configuren un quadre "molt positiu" en comparació dels primers resultats de l'any 2000. Així i tot, segons l'informe, s'ha constatat una "absència total" de neros a l'estació d'Es Daus.

Segons ha informat el Govern, prenent la biomassa com a indicador principal, a les aigües superficials de la reserva hi ha hagut un increment tant en el nombre de peixos com en la mesura d'algunes espècies.

Malgrat aquests resultats positius, els autors adverteixen de la importància de mantenir i fins i tot de millorar el servei de vigilància, atès que hi ha signes de persistència d'activitat de pesca il·legal, constatant aquesta absència total de neros a l'estació d'Es Daus, molt propera a la ciutat d'Eivissa, on hi ha un hàbitat "excel·lent" per a aquest grup d'espècies.

En l'estudi, els increments més significatius els protagonitzen l'escorball (Sciaena umbra), el cap-roig (Scorpaena scrofa), la variada (Diplodus vulgaris), l'anfós (Epinephelus marginatus), els tords (Labrus spp.) i la càntera (Spondyliosoma cantharus).

Així, la població actual d'espècies vulnerables a la pesca dins de la zona és "més diversa, amb major densitat i amb peixos molt majors" que quan es va crear la reserva marina. La reserva parcial també ha experimentat canvis positius.

A la zona d'Es Banc, la biomassa s'ha multiplicat per quatre entre la primera i l'última campanya, mentre que a S'Espalmador el factor d'increment s'ha multiplicat per vuit.

D'altra banda, la zona de Punta Rasa presenta ara quatre vegades més biomassa de peixos que en els primers anys d'estudi. Aquest increment s'ha d'atribuir en exclusiva a l'efecte de l'eliminació de la pesca submarina.

L'última campanya també ha constatat, respecte a la de 2016, un increment de la biomassa a les dues zones de control fora de la reserva, per la qual cosa s'han aconseguit valors típics de zones protegides en el context geogràfic de les Balears.

En aquest sentit, les biomasses de peixos mesurades a localitats de Formentera totalment obertes a la pesca eren, cap a l'any 2000, entorn de 0,8-1,9 kg/250 m2, mentre que en el 2018 s'han mesurat biomasses de 4,9 kg/250 m2 .

Aquest escenari queda reforçat pels resultats de les aigües més profundes, amb un increment de biomassa que es multiplica un 2,7 a S'Espardelló o una estabilització a S'Espardell.

SOBRE LA CAMPANYA 2018

La desena campanya de seguiment de peixos vulnerables a la pesca a la reserva es va realitzar a l'octubre de 2018 i forma part d'una sèrie temporal, aproximadament bianual, en un àmbit de protecció de gairebé vint anys.

El seguiment es materialitza mitjançant la tècnica, innòcua per als peixos, dels censos visuals amb escafandre autònom.

Així, s'han portat a terme 99 transectes en aigües superficials (5-15 m) i 27 en aigües profundes (20-25 m).