Campomar adverteix que "vigilaran" els PGE de 2019 perquè "fins ara han deixat una mica abandonats els balears

Publicado 14/1/2019 10:44:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Gen. (EUROPA PRESS) -

La diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar ha advertit que, des de la seva formació, "estaran vigilant" els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2019 perquè, al seu semblar, "fins ara han deixat una mica abandonats els balears". Així s'ha pronunciat en el marc que aquest dilluns la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, portarà al Congrés els primers comptes del Govern de Pedro Sánchez que, previsiblement, s'enfrontaran a la seva primera votació el 13 de febrer.

Així ho ha manifestat Campomar en roda de premsa aquest dilluns on, en aquest sentit, ha apuntat que els vuit diputats de les Illes "no representen, ni defensen els interessos" dels ciutadans de Balears i ha assenyalat que, per aquest motiu, "és necessari tenir una veu pròpia en l'àmbit d'Estat i del Congrés".