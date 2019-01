Campomar adverteix que "vigilaran" els PGE de 2019 perquè "fins ara han deixat una mica abandonats els balears

Publicado 14/1/2019 11:04:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar ha advertit que, des de la seva formació, "estaran vigilant" els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2019 perquè, al seu parer, "fins ara han deixat una mica abandonats" els balears, en el marc que aquest dilluns la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, portarà al Congrés els primers comptes del Govern de Pedro Sánchez que, previsiblement, s'enfrontaran a la seva primera votació el dia 13 de febrer.

Així ho ha manifestat Campomar en roda de premsa aquest dilluns on, en aquest sentit, ha apuntat que els vuit diputats de les Illes "no representen, ni defensen els interessos" dels ciutadans de Balears i ha assenyalat que, per aquest motiu, "és necessari tenir una veu pròpia a nivell d'Estat i del Congrés".

A més, ha declarat que aquests PGE "fan gestos a molta gent" però, no obstant això, ha criticat que "cap" d'ells està dirigit les Illes, i ha confessat que els ciutadans de Balears "no es mereixen tornar a quedar a la cua d'inversions a nivell Estatal".

Així mateix, ha recordat que el projecte de Règim Especial per a Balears (REB) "no compleix amb els requisits" i, en aquesta línia, ha assenyalat que "caldrà veure si es retornen les inversions".

ACTIVITAT PARLAMENT BALEAR

Campomar ha apuntat que aquest dimarts s'espera un ple "intens" i, en relació a l'activitat parlamentària, ha recordat que és un "gest cap endavant" eliminar el tractament d'honorables, entre altres aspectes, i ha apuntat que era "necessari".

Així mateix, ha fet referència a la Llei que regula les microopeatives i ha declarat que el cooperativisme és "important" perquè, al seu judici, és una "forma econòmica social de repartiment de la riquesa".

El diputat de MÉS per Mallorca Miquel Gallardo ha fet referència, per la seva banda, a la Llei Agrària i ha assenyalat que és una de les quals ha portat "més cua" durant la legislatura.

En aquest sentit, ha explicat que suposa "menys pressió d'organització, redueix el preu de les terres" i que, per tant, els pagesos tinguin accés a elles i, en definitiva, "prioritza els pagesos i el sector de la ramaderia".