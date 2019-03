Carrau demana al TSJIB anul·lar les actuacions del 'cas Mòbils' des que es va admetre la querella contra ell

Publicado 28/3/2019 13:36:48 CET

Argumenta que adquirir immediatament la condició d'investigat li hagués permès examinar abans les actuacions i formular recursos

PALMA DE MALLORCA, 28 Març (EUROPA PRESS) -

La defensa del fiscal Anticorrupció Juan Carrau ha presentat un escrit amb el qual sol·licita al Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) que anul·li les actuacions de la querella contra ell presentada per Europa Press i 'Diario de Mallorca', i demana que es retrotraguen les actuacions fins al moment en el qual la magistrada Felisa Vidal va admetre l'ampliació que l'incloïa com a possible "inductor" d'un presumpte delicte de prevaricació.

El fiscal va ser imputat per la confiscació i el rastreig dels mòbils de redactors que cobreixen el 'cas Cursach'. L'advocat de Carrau, Cristóbal Martell, ha plantejat un incident de nul·litat amb el qual sol·licita anul·lar tot l'ocorregut amb posterioritat a aquesta data, el 8 de febrer, la qual cosa inclouria la seva citació per declarar com investigat i la denegació de l'arxiu de la causa.

El lletrat argumenta que s'ha vulnerat el dret de defensa de Carrau. En concret, protesta per no haver rebut immediatament la notificació que la querella s'havia admès a tràmit i pel retard fins que va ser formalment imputat, ja que la condició d'investigat li hagués permès examinar abans les actuacions i formular recursos.

A més, la defensa del fiscal sosté que se li ha impedit presentar des de l'inici l'incident de recusació contra la magistrada, de la qual sospita "falta d'imparcialitat". Carrau va demanar apartar a la magistrada en un altre escrit registrat aquest dimarts, recolzant-se en que Vidal va tenir un càrrec en el Govern de Jaume Matas (PP) i ell ha actuat com a fiscal contra l'expresident i contra el partit en diverses ocasions.

QUERELLA D'EUROPA PRESS I 'DIARIO DE MALLORCA'

La querella es va presentar per prevaricació, delicte contra la inviolabilitat del domicili i vulneració del secret professional periodístic el 13 de desembre de 2018. Havien passat dos dies des que el jutge Miguel Florit ordenés a la Policia registrar les seus d'Europa Press i 'Diario de Mallorca' i confiscar-se del mòbil i ordinadors de dos dels seus periodistes, tot això amb l'objectiu d'investigar l'origen de les notícies publicades sobre el 'cas Cursach'. Inicialment la querella dels mitjans de comunicació es va limitar a Florit.

La querella es va admetre a tràmit el 18 de desembre, i tres dies després el jutge Florit va anul·lar la requisa. Posteriorment, la documentació aportada pel Jutjat al TSJIB va revelar que el jutge també havia ordenat, abans de la confiscació, obtenir els llistats de trucades i posicionaments dels mòbils dels periodistes d'Europa Press i 'Diario de Mallorca', una periodista d'EFE i els telèfons fixos de la seu de les dues agències de notícies a Palma; i que totes les ordres s'havien dictat amb l'aval del fiscal Anticorrupció Juan Carrau.

Per això, els periodistes van ampliar la querella incloent Carrau com "inductor" de les decisions del jutge Florit i afegint als fets presumptament delictius el rastreig dels telèfons com un possible delicte contra el secret de les comunicacions.

El 8 de febrer, el TSJIB va admetre a tràmit l'ampliació de la querella contra Carrau i el 15 de març la magistrada va citar el jutge i al fiscal com investigats pel 8 d'abril, i als redactors afectats, com a testimonis, pel 15 d'abril, al costat de l'agent de la Policia Judicial encarregat de la investigació derivada del 'cas Cursach'. Amb tot, per qüestions d'agenda dels advocats, la citació als periodistes ha estat suspesa i actualment està pendent de nova data, mentre que l'advocat de Carrau va sol·licitar suspendre la declaració dels investigats per coincidir amb un judici en una altra comunitat autònoma assenyalat amb anterioritat, però el TSJIB encara no ha resolt respecte a aquesta qüestió.