La Carrera Infantil de Reis 2019 tindrà lloc el dissabte 5 al Parc de les Estacions

Publicado 28/12/2018 18:16:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tinent d'alcalde d'Educació i Esports, Susanna Moll, ha presentat aquest divendres al vestíbul de Cort la Carrera Infantil de Reis 2019, que tindrà lloc a les 12.00 hores del dissabte 5 de gener al Parc de les Estacions.

Segons ha informat Cort en un comunicat, la prova, organitzada per l'Institut Municipal d'Esport (IME), s'emmarca dins del programa de festes de Nadal de l'Ajuntament de Palma.

Aquesta carrera, que obre el calendari esportiu de 2019, és una prova gratuïta, no competitiva, que comptarà amb la participació de 1.000 nens entre 0 i 12 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es podran realitzar online al web www.sportmaniacsbaleares.com.

Moll ha destacat la importància de la prova pels més petits, ja que aquesta té com a objectiu "la promoció d'esport a la infància", i ha subratllat que per a "alguns nens serà la seva primera prova esportiva, un esdeveniment per recordar i on tots guanyen".

La carrera està destinada a nens de fins el 12 anys, que recorreran diferents distàncies segons les seves categories. Els nens del grup d'iniciació, de 0 a 3 anys, recorreran una distància de 200 metres acompanyats dels seus pares, el grup de 4 i 5 anys correrà 400 metres, els nens de 6 i 7 anys faran una distància de 600 metres, i a partir de 8 anys, nens que pertanyen a les categories III i IV, participaran a la prova de 800 metres.

Tots els nens rebran una samarreta de regal per la seva participació, amb la imatge de la carrera, un disseny de l'il·lustrador Antonio Fernández Coca i, en finalitzar, cada participant rebrà també una medalla finisher i una borsa amb un berenar, una ampolla d'aigua i una peça de fruita.

A la presentació han assistit alumnes de l'Escola Municipal d'Atletisme que han acompanyat a Pepu, la mascota de l'escoleta Asima. També ha assistit la regidora del grup municipal Ciudadanos, Patricia Conrado; així com representants de les empreses patrocinadores de l'esdeveniment, entre uns altres.