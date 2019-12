Castro afirma que "es prendran mesures" si es demostra que va haver-hi "incompliment" al procés selectiu de l'EBAP

Publicado 10/12/2019 11:21:03 CET

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització diu que no "acceptarà lliçons de qui no creu en l'Administració Pública"

PALMA DE MALLORCA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, ha afirmat aquest dimarts durant el ple del Parlament que "es prendran mesures" si es demostra que va haver-hi "incompliment" en el procés selectiu de l'EBAP.

Així ha respost Castro a una pregunta del diputat del Grup Parlamentari Popular, Juan Manuel Lafuente, qui ha recordat que és una qüestió "molt greu".

En aquest sentit, Lafuente ha acusat l'Executiu Balear que "hi ha hagut una custòdia insuficient" de les preguntes del procés selectiu de l'EBAP. A més, ha insistit, "no és la primera vegada que succeeix" pel que, segons el parer del diputat 'popular' "no és un descuit".

Davant aquestes acusacions, Castro ha insistit que "s'ha ajornat el procés perquè es pugui redactar una nova bateria de preguntes el que demostra que el sistema de control funciona".

Així mateix, Castro ha assenyalat que acceptarà "cap lliçó de qui no creu en l'administració pública". En aquest sentit, ha conclòs, dient que "des del Govern s'ha fet un fort impuls de més de 9.000 places per a l'Administració Pública".