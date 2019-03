CCOO apunta que "la bretxa de gènere al món laboral continua" i insta reinvindicar-ho

Publicado 4/3/2019 12:17:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Març (EUROPA PRESS) -

El sindicat CCOO ha sostingut aquest dilluns que les xifres de l'atur, publicades aquest dilluns pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, "són positives", ja que "mostren una reducció de les xifres de persones en situació d'atur", referint-se al descens del 2,12 per cent interanual a Balears al febrer, encara que ha apuntat que, no obstant això, "la bretxa de gènere al món laboral continua" i ha instat reinvindicar-ho.

En un comunicat, CCOO ha assenyalat que, en aquest sentit, del total d'aturats d'aquest mes de febrer, el 57,13 per cent correspon a les dones i, d'altra banda, han explicat s'estan signant més contractes indefinit, "però encara hi ha massa contractació temporal".

En aquest sentit, han afegit que les dones són les que més contractes temporals i a temps parcial signen i, així durant el mes de gener, del total de contractes signats per dones, el 43 per cent, era a jornada parcial enfront del 19,37 per cent dels homes.

Amb tot, han insistit que des del sindicat seguiran defensant la necessitat que les dones puguin accedir a contractes indefinits i de jornada completa, "tant aquest 8 de març com durant tot l'any, es continuarà reivindicant la igualtat al món laboral d'una vegada per sempre".