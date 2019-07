CCOO celebra la "viabilitat" de Correus "perfectament compatible amb un model d'ocupació estable i de qualitat"

Publicado 10/7/2019 18:15:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO, sindicat majoritari de Correus, ha celebrat aquest dimecres la "viabilitat" de l'empresa després de resultats corresponents al primer semestre de 2019, un fet que, a parer seu, és "perfectament compatible amb el model d'ocupació estable i de qualitat i amb la millora de drets salarials i laborals".

Segons ha informat el sindicat en un comunicat, els resultats de l'empresa corresponents al primer semestre de 2019 suposen un increment del 15 per cent de la facturació respecte al primer semestre de 2018, un benefici net de 50,8 milions, la qual cosa suposa un 719 per cent més que el 2018.

El sindicat, a més, considera que la viabilitat de Correus va lligada necessàriament a un projecte empresarial "expansiu", orientat cap a la diversificació i la internacionalització, que l'empresa postal pública ha començat a desenvolupar el 2019, amb compres i aliances a Portugal i la Xina.

"Malgrat aquests bons resultats, l'actual context de paralització de l'agenda política i de l'acció de govern no hauria de comprometre elements bàsics per al futur de Correus com l'aprovació del Pla de Prestació del Servei Postal Universal i un Pla Estratègic que emmarqui de forma global totes les iniciatives de diversificació i internacionalització de Correus, entre uns altres", han conclòs.