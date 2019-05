CCOO convoca aquest dimarts una vaga que deixarà sense serveis mínims vuit 'escoletas' del Patronat Municipal de Palma

Publicado 20/5/2019 17:23:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

El sindicat CCOO ha convocat aquest dimarts una vaga a nivell estatal que deixarà vuit 'escoletes' del Patronat Municipal d'Escoles Infantils (PMEI) de Palma sense serveis mínims, ja que l'Ajuntament no pot garantir el servei a causa que el personal laboral depèn de les empreses adjudicatàries, segons ha informat Cort en una nota.

Segons han explicat, la vaga s'ha convocat per frenar la signatura del conveni col·lectiu d'Assistència i d'Educació Infantil i CCOO no ha estipulat serveis mínims. L'aturada afectarà a les escoeltes privades de Palma i a les escoles de Santa Creu, Son Fuster, Ciutat Antiga, Can Alonso, Son Espanyolet, L'Arenal, Son Ferriol i Maria Mut i Mandilego.

Des de l'Ajuntament han assenyalat que no es pot garantir l'activitat en aquests centres en l'horari habitual ja que el personal adscrit a les escoles no pertany al PMEI i, a més, a nivell nacional no s'han pactat serveis mínims. Així, les empreses que gestionen el servei seran les encarregades d'informar a les famílies sobre el servei d'escola.

SANTA CATALINA, EL MOLINAR I SON ROCA NO ESTAN AFECTADES

D'altra banda, des de Cort han remarcat que les escoles infantils de Santa Catalina, El Molinar i Son Roca no estan afectades per la vaga ja que es gestionen directament per part del PMEI i les relacions laborals es regulen per un conveni propi d'empresa aprovat fa escassos dies.

Finalment, l'Ajuntament de Palma ha lamentat la situació a causa dels "inconvenients" que puguin generar a les famílies encara que han mostrat el seu "respecte" al dret constitucional a vaga per part del personal treballador afectat.