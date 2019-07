CCOO convoca una assemblea general dimarts que ve per la "precarietat" al sector de recollida d'escombraries

Publicado 11/7/2019 16:51:59 CET

Demanen un conveni autonòmic "digne" del sector, davant la disparitat de contractes i no descarten mobilitzacions

PALMA DE MALLORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Construcció i Serveis de Comissions Obreres (CCOO) de Balears ha convocat una assemblea general del sector de recollida d'escombraries, residus i neteja viària per dimarts que ve, 16 de juliol, a Palma, perquè, tal com asseguren, el sector viu en una situació de "precarietat laboral". Davant això, no descarten convocar mobilitzacions o una vaga general al sector en els pròxims mesos.

Des del sindicat demanen un conveni autonòmic i "digne" del sector, davant la disparitat de contractes, ja que no disposa d'uns "criteris unificats" quant als contractes professionals, la qual cosa genera una situació de disparitat en els salaris, en funció de l'empresa o l'Ajuntament pel qual treballi cada empleat.

En conseqüència, des de Comissions Obreres asseguren que "urgeix un conveni" que unifiqui criteris laborals i salarials, i afirmen que per a això les patronals han de "prendre consciència" de la situació.

A més, en l'assemblea convocada per dimarts que ve, es tractarà la situació general del sector, incidint en tot el referent a seguretat i salut laboral, ja que, segons assegura el sindicat, "s'han pogut constatar" incompliments en aquesta matèria.