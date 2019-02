CCOO demana la dimissió de Pastor per la "nul·la voluntat" d'arribar a acords en relació a la Unitat de Policies Tutor

Publicado 5/2/2019 11:43:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicat Comissionis Obreres (CCOO) a Balears ha demanat la dimissió de la regidora de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palma, Angélica Pastor, per la "nul·la voluntat" d'arribar a acords amb els representants dels treballadors i han titllat de "servei provisional i mal dotat" l'Unitat de Policies Tutor a Palma.

En un comunicat difós aquest dilluns, el sindicat ha censurat la "incompetència i incapacitat tant de Pastor com la del Cap de Policia, Josep Palouziè per arribar a acords amb representants dels treballadors" i han afegit que la creació de la Unitat de Policies Tutor "no es pot fer de qualsevol manera".

Així, han explicat que abans d'estiu "la majoria de sindicats estaven d'acord" amb la proposta de l'Ajuntament i han assegurat que el dia de la votació "Pastor va decidir unilateralment canviar la proposta i convertir l'Unitat en provisional. Més llocs de treball precaris", han postil·lat.

Des de CCOO han apuntat que l'acció de Pastor "va fer que tots els sindicats votessin en contra de la creació de més places temporals" perquè, segons afirmen, des del sindicat "volen llocs de treball estables i permanents".

"Ja n'hi ha prou de culpar els treballadors de la seva incapacitat per arribar a acords, són la regidora i el seu equip tècnic els responsables d'obstaculitzar la tasca de sindicats", han assenyalat. "És l'hora que reconegui els seus errors de gestió i presenti la seva dimissió", han manifestat.

Finalment, des de CCOO han expressat "el seu suport" a la figura del Policia Tutor a la qual han titllat de "necessària i molt demandada en Palma.